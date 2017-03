Des élèves de l’École d’éducation internationale font un séjour culturel à Cuba

Crédit photo : École d'éducation internationale

Une vingtaine d’élèves de l’École d’éducation internationale ont vécu une expérience enrichissante lors d’un voyage à Cuba à la fin janvier. Ces jeunes de la 2e à la 5e secondaire ont comme point commun d’étudier en musique. Chacun joue d’un instrument à vent. Il allait de soi que la musique afro-cubaine allait être au centre de ce séjour.

Une résidente de Boucherville, Lynn Fattal, était du nombre. Comme les autres élèves, elle a aimé cette expérience au plus haut point. «Nous faisons tous partie d’un orchestre créé expressément pour ce voyage. Nous avons pratiqué des pièces durant un an et demi afin de les présenter à Cuba», relate-t-elle, heureuse de sa participation à ce projet. Les élèves québécois ont offert cinq concerts dans des écoles de musique et maisons de la culture de La Havane. Ils ont également eu l’occasion de jouer avec des musiciens cubains de qui ils ont beaucoup appris. Surtout le jeu des percussions cubaines. Des ateliers de danse folklorique tout comme des spectacles de jazz faisaient partie du programme.

Cette immersion au pays de Raul Castro a également été enrichissante du point de vue des façons de vivre là-bas. «Découvrir comment vit le peuple cubain fut très intéressant. Nous avons visité des écoles et observé les comportements des élèves au quotidien», explique la jeune musicienne. Si l’occasion se présente à nouveau, Lynn aimerait bien revoir les gens qu’elle a rencontrés durant ce voyage très formateur.