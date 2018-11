Des Bouchervillois au Rock ˈnˈ roll Las Vegas marathon

Boucherville était bien représentée au marathon de Las Vegas qui avait lieu le 11 novembre dernier. Un groupe de vingt-cinq coureurs membres du Club de course CCC ont participé à ce populaire événement sportif. Ils ont couru le soir sur le Strip, l’avenue emblématique de la ville, entourés des plus grands hôtels et casinos et de quelques palmiers.

Le Marathon de Las Vegas est la plus longue course nocturne au monde. Ce dernier est membre depuis dix ans du Rock ˈnˈ Roll marathon séries, il réunit environ 50 000 coureurs venus des quatre coins du globe.

« Ce fut une expérience très enrichissante pour nous tous. Elle a permis de se connaitre encore plus et de tisser des liens plus serrés entre nous. Les gens étaient de bonne humeur, des folies ont été faites et de beaux souvenirs ont été créés pour la vie », raconte Johanne Gosselin, une des participantes.

« L’idée a été lancée en novembre 2017 par Pierre Chouinard, un membre du club de course CCC. Le projet a pris forme en janvier avec l’achat des dossards de course, la réservation des billets d’avion et des chambres d’hôtel. Nous avons fait faire des chandails en coton ouaté de style Kangourou avec le logo du club de course CCC. Nous les avons tous portés dès notre départ de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et les gens nous ont vite remarqués! Nous étions un groupe de plus de 25 coureurs à courir soit le 10 km, le demi-marathon ou le marathon. Quelques-uns étaient malheureusement blessés, mais ils ont été nos plus précieux supporteurs », relate Mme Gosselin.

« Le thrill est de courir sur le Strip le soir. D’ailleurs, c’est le seul moment de l’année que cette artère est fermée aux voitures.»

Les coureurs ont couru à une température idéale de 14 degrés. Quatre ont fait le marathon, dont deux pour la première fois de leur vie, soit Magali Alcindor et Marjorie Laroche.

Brigitte Dagenais, Katerine Theriault et Guy Leduc, pour leur part, ont enchainé le demi-marathon Moab Trail et celui de Las Vegas.

« Les coureurs Pierre Chouinard et Martine Blais ont profité de l’occasion pour renouer leurs vœux de mariage pendant la course (cette option un peu loufoque est offerte par les organisateurs). Pour cette occasion une chapelle avait été érigée tout près du parcours de course.»