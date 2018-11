Des bénévoles julievillois honorés

Crédit photo : COurtoisie

La Ville de Sainte-Julie tient à féliciter MM. Éric Boulianne et André van Melle, des bénévoles julievillois qui ont été honorés lors de la vingtième édition de la Soirée reconnaissance montérégienne de Loisir et Sport Montérégie qui s’est tenue le 26 octobre dernier au Club de golf de la Vallée-du-Richelieu.

M. Éric Boulianne a mis sur pied la Fondation Yves St-Arnault en 2000 et en est le président depuis. La Fondation Yves-St-Arneault a pour mission d’assister financièrement des jeunes et des organismes qui oeuvrent pour la jeunesse dans les secteurs du sport amateur, de la santé, de la culture ou liés à des activités sociales et communautaires. Ce bénévole a également présidé durant plusieurs années l’Association du hockey mineur et a siégé au conseil d’administration de la Maison des jeunes.

Le peintre André van Melle adore partager sa passion et ses connaissances. À titre de vice-président du Symposium Art et Passion de Sainte-Julie, il travaille activement à l’organisation de cet événement annuel. Il s’implique également dans l’organisation des Journées de la culture à Sainte-Julie. Il a de plus participé à l’élaboration de la nouvelle politique culturelle de Sainte-Julie.

« Le conseil municipal se joint à moi pour remercier MM. Boulianne et van Melle pour leur implication pendant ces nombreuses années. L’apport des bénévoles dans une communauté est vital et contribue au bien-être des résidents », a souligné la mairesse, Mme Suzanne Roy.

Loisir et Sport Montérégie est un organisme qui agit comme conseiller expert et agent de réseautage auprès des acteurs et des partenaires en loisir public en Montérégie et un agent de liaison avec les acteurs nationaux.