Des artistes de Contrecœur à l’honneur lors d’une soirée spectacle organisée par le Bloc Québécois

Crédit photo : Courtoisie

L’Association du Bloc Québécois de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, convie la population à une soirée spectacle qui aura lieu le vendredi 19 octobre à 19 h 30 à la salle paroissiale de l’église Sainte-Famille à Boucherville.

Pour l’occasion, le Bloc Québécois recevra des artistes de la circonscription qui feront montre de leur talent. La première partie sera assurée par Vincent Fecteau, étudiant à l’École nationale de l’humour, et la deuxième, par le groupe de musique Pop Trad Écolo Sympathique, Lilas l’Bon Temps, formé de 3 musiciennes, Magalie Bélanger, Madeleine Légaré-Gobeil et Alix Croset. Bien sûr, votre député, monsieur Xavier Barsalou-Duval sera au nombre des invités.

L’événement a pour but d’offrir une activité à saveur culturelle aux résidents de la circonscription et favoriser les échanges et les discussions sur son projet de société prioritaire, l’indépendance du Québec, et sur le travail du Bloc Québécois dans la circonscription.

Le billet est au coût de 35 $ avec reçu fiscal de 9 $. Pour les étudiants de moins de 25 ans, il est possible de se procurer un billet au coût réduit de 25 $. Veuillez réserver vos billets auprès de Jean-Marcel Duval, 450-655-1521 ou Claude Guimond, 450-655-4942.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Lieu : Salle paroissiale de l’église Sainte-Famille

553, rue Saint-Charles, Boucherville

Heure : 19 h 30

Entrée : 35 $ (25 $ pour les étudiants de moins de 25 ans)