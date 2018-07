Des Airs d’été Desjardins présentent Vincent Vallières le 11 juillet à la Place de l’église Sainte-Famille

Désormais incontournable du paysage musical québécois, Vincent Vallières revient avec un tout nouveau spectacle tiré de son 7e opus en carrière, Le temps des vivants. L’auteur-compositeur-interprète propose un album pop contrasté musicalement, allant de pièces festives à d’autres, plus intimistes. Un album où l’on retrouve la force d’évocation de l’artiste. Cette fois-ci, il est accompagné de son complice Andre Papanicolaou à la guitare, Amélie Mandeville à la basse et aux claviers et de Marc-André Larocque à la batterie. Ce spectacle touchant et rassembleur est l’occasion parfaite de découvrir sur scène ses nouvelles chansons et de retrouver ses classiques tant aimés.

11 juillet – 19 h 30

19 h 30 : Ma première scène, Nic Patterson

Artiste de la relève, lauréat de la 6e édition du concours Ma première scène.

20 h : Vincent Vallières

Place de l’église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin

Beau temps, mauvais temps ∙ Gratuit!

Apportez votre chaise ou votre couverture.

Fermeture de rue

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens qu’en raison du spectacle Des Airs d’été Desjardins, il y aura fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre les rues de Montbrun et Pierre-Boucher mercredi le 11 juillet prochain entre 18 h 30 et 21 h 30. L’accès à la marina sera maintenu. Stationnement disponible à l’école orientante l’Impact située au 544, rue Saint-Sacrement.

Renseignements

450 449-8640 ∙ 450 449-8651

boucherville.ca

(Source : Ville de Boucherville)