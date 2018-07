Des Airs d’été Desjardins présentent Caroline Savoie le 18 juillet

Crédit photo : Jimmi Francoeur

Après avoir conquis son Acadie natale, avec au-delà de trois cents spectacles présentés au Canada, aux États-Unis, en Belgique et en France, la grande gagnante de l’édition 2015 du Festival international de la chanson de Granby suit le chemin de son cœur en présentant sur scène les chansons de son premier album. Avec ses chansons intimes et réconfortantes, sa voix aussi puissante qu’unique, un charisme et un naturel déconcertants, Caroline Savoie séduit partout où elle passe. Ses textes habilement ficelés, inspirés de son quotidien, vous transporteront en voyage avec elle.

18 juillet – 19 h 30

Place de l’église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin

Beau temps, mauvais temps ∙ Gratuit!

Apportez votre chaise ou votre couverture.

Fermeture de rue

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens qu’en raison du spectacle Des Airs d’été Desjardins, il y aura fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre les rues de Montbrun et Pierre-Boucher le mercredi 18 juillet prochain entre 18 h 30 et 21 h 30. L’accès à la marina sera maintenu. Stationnement disponible à l’école orientante l’Impact située au 544, rue Saint-Sacrement.

(Source : Ville de Boucherville)