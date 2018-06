Dernière religieuse à Boucherville, Sœur Monique Fontaine prend sa retraite

Sœur Monique Fontaine, dernière religieuse à Boucherville, quitte pour une retraite bien méritée après 20 ans de présence active dans la communauté bouchervilloise.

C’est en juillet 1998 que Sœur Fontaine s’est jointe à la paroisse Saint-Louis, et par la suite, à l’Unité pastorale de Boucherville. « Comme je suis sœur de la communauté Saint-Joseph, j’ai voulu être une fille d’Élisabeth Bergeron, notre fondatrice. Tout comme elle, j’ai essayé de rendre service avec joie, en toute simplicité, avec humilité, et ce, depuis 20 ans.»

Pour l’aider dans ses fonctions, Sœur Fontaine a travaillé en étroite collaboration avec de nombreux bénévoles des paroisses Sainte-Famille, Saint-Louis et Saint-Sébastien. « Cet aspect du service pastoral est très important, souligne-t-elle. J’étais et je demeure convaincue que les prêtres et les agentes et agents d’une équipe pastorale, travaillant de concert avec nos bénévoles, sans oublier les employés de nos paroisses, sont en service pour et avec les baptisés de nos communautés. Ensemble, en coresponsabilité et en solidarité, nous pouvons porter et rayonner la Parole au cœur de la ville et de la périphérie.»

Tout au long de ces années, Sœur Fontaine s’est montrée très disponible pour les paroissiens de ces trois communautés. Présente plus particulièrement par l’écoute, les rencontres et, bien sûr, par la confiance, en déléguant et en partageant les responsabilités de sa mission.

« Dans ce partage du service pastoral, j’ai vécu beaucoup de joie et j’en garderai un précieux souvenir. À chacune et chacun de vous, merci de tout cœur.»