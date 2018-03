Dernière étape à franchir avant le passage des camions sur la montée de la Baronnie

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal de Varennes est confiant que les entreprises de télécommunications procèderont bientôt au déplacement de leurs câbles installés sur les poteaux d’Hydro-Québec localisés à l’intersection de la route 132 et de montée de la Baronnie.

« Il s’agit de la dernière étape à franchir pour que les véhicules lourds puissent emprunter la montée de la Baronnie plutôt que la montée de Picardie ou le centre-ville. Hydro-Québec nous a avisé que son personnel est prêt à retirer ces poteaux dans les jours qui suivront le déplacement des câbles », affirme le maire Martin Damphousse.

L’ouverture du Centre de traitement des matières résiduelles par biométhanisation et le développement du secteur de la zone industrialo-portuaire Contrecoeur-Varennes engendreront une augmentation du camionnage dans ce secteur. Les reconstructions de la montée de la Baronnie et du chemin de la Baronnie ont été expressément réalisées pour diriger le transport lourd à l’extérieur du périmètre urbanisé.

« Nous tenons à remercier les citoyens pour leur compréhension et leur patience dans ce dossier. Avec le soutien du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec et Hydro-Québec, la Ville fait tout en son pouvoir pour accélérer les démarches afin que le transport lourd soit redirigé de la montée Picardie vers la montée de la Baronnie dans les plus brefs délais », conclut le maire Martin Damphousse qui réitère auprès des entreprises concernées l’importance d’intervenir rapidement pour la sécurité et la quiétude de la population.