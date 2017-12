Dernier tour de piste des fêtes 2017 de Boucherville

Crédit photo : Michel Séguin

Environ 250 personnes ont assisté à la messe de clôture des activités du 350e anniversaire de Boucherville le 29 décembre dernier. À cette occasion, la présidente de la Corporation des fêtes 2017, Florence Junca Adenot, a salué l’assistance ayant bravé le froid afin d’être présent à cette célébration.

Au terme de la cérémonie religieuse, les gens ont participé à une procession avec lampion qui s’est dirigée vers les deux monuments de Pierre Boucher et Jeanne Crevier situés près du fleuve, vis-à-vis l’église Sainte-Famille.

Un réveillon du Nouvel An s’est tenu après la messe; 200 convives se sont rassemblés à la salle paroissiale, grâce à la collaboration de Jacques Castonguay et de l’équipe de la permanence de la Corporation des Fêtes 2017 de Boucherville. Un rapport volumineux des 138 activités tenues en 2017 sera remis à la Ville de Boucherville à la fin du mois de mars en vue de faciliter la tâche aux prochains organisateurs du 375e de Boucherville dans 25 ans…