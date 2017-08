Dernier spectacle de la saison 2017 Des Airs d’été Desjardins : un brin de folie avec Valaire!

Les nombreux spectateurs venus célébrer la fin de la saison 2017 Des Airs d’été Desjardins à la Place de l’église mercredi soir dernier se sont amusés à fond de train en compagnie du groupe Valaire. En fait, ils ont fait la fête en vibrant sur la musique enjouée du populaire groupe originaire de Sherbrooke. Faut-il mentionner que ces musiciens savent animer une soirée de spectacle et embarquer la foule en créant une atmosphère éclatée avec des airs rythmés empreints de funk, d’influence hip-hop et d’une touche de rock et d’électronique. Un amalgame de styles qui ne laisse personne indifférent. Les organisateurs n’auraient pu trouver meilleur choix pour clore la série estivale.

Prévue à 19 h 30, la prestation a pris du retard en raison des conditions météorologiques. De fait, peu après 19 h, des averses ont tombé en abondance, rendant le site inutilisable temporairement. Heureusement, les instruments de musique et de sonorisation avaient été protégés contre les possibilités d’intempéries. Toutefois, des préposés ont dû assécher le parvis de l’église afin que les musiciens se produisent sur une surface sécuritaire, ce qui explique le délai.

Cette étape franchie, le groupe s’est pointé sur scène dans une forme resplendissante, prêt à faire sauter la baraque. Après avoir joué à peine quelques pièces de leur répertoire, les chanteurs ont invité les spectateurs à s’installer à l’avant-scène pour danser et bouger à leur guise. Plusieurs jeunes ne se sont pas faits prier pour répondre à cette invitation en s’agitant les bras en l’air! Ceux qui ont préféré restés confortablement assis sur leur chaise de parterre suivaient tout de même la cadence en tapant du pied et en hochant de la tête. Tout le monde semblait s’amuser rondement.

Valaire a huit albums à son actif. À Boucherville, le groupe a joué en majorité du matériel dans la langue de Shakespeare. Il poursuit une tournée en se produisant autant dans les différentes régions du Québec qu’à l’extérieur du pays. Son dernier opus sur le marché depuis septembre 2016 a pour titre Oobopopop.