Dernier droit pour les trois candidats à la mairie de Contrecoeur

Crédit photo : Archives

Dans le cadre des élections municipales, la population de Contrecoeur a le choix entre trois candidats afin de combler le poste de maire qui sera laissé vacant au terme du présent mandat de Suzanne Dansereau. Afin d’éclairer le choix des électeurs, le journal La Relève a posé deux questions aux trois prétendants, soit la conseillère sortante Maud Allaire, la candidate indépendante Joëlle Bissonnette et l’ancien conseiller Ronald Leclaire.

Question 1: Quels sont vos atouts qui feraient de vous un bon maire/mairesse pour Contrecoeur?

Réponse de Maud Allaire : Dans mes fonctions de mairesse, je veux m’investir à temps plein dans l’essor de la Ville afin d’être présente pour la population et pour la réalisation des différents projets majeurs. De plus, le fait de bien connaitre les dossiers en cours et à venir me permet d’avoir de la vision et de l’avance au plan décisionnel. Ainsi, je continuerai dès le lendemain des élections à faire progresser rapidement les suivis à donner dans les divers dossiers. Je mettrai à profit mon expérience en politique active acquise depuis les huit dernières années au bien commun de la population et je la partagerai avec les membres du conseil municipal dont certains seront à leur premier mandat. Je suis reconnue pour être à l’écoute et proactive dans la réponse à donner aux citoyens tout en appliquant une gestion éthique des dossiers. Femme de tête bien organisée, je me dévouerai à poursuivre l’élan de développement et je travaillerai avec conviction à l’amélioration des services offerts à la population.

Réponse de Joëlle Bissonnette : Je vais me dévouer à temps plein pour ma ville. Mon expérience professionnelle m’a donné des habilités au niveau administratif et en gestion de ressources humaines, mais je crois que je peux apporter plus que cela aux Contrecoeurois: ma situation me permet surtout d’apporter un regard nouveau et actuel sur les enjeux concernant les citoyens de Contrecoeur. J’ai acquis mon expérience dans l’entrepreneuriat. Être entrepreneure, c’est avoir une obligation de résultat malgré les contraintes, c’est communiquer avec efficacité, c’est avoir une vision concrète de ce que l’on veut et que l’on doit faire. Ma culture entrepreneuriale combinée à mon indépendance face à l’appareil municipal me placent dans une excellente position pour assurer un leadership efficient, gage d’un fonctionnement optimal. L’expérience et la connaissance s’acquièrent de différentes façons et mon parcours professionnel fait en sorte que je serai à l’aise rapidement dans cette nouvelle fonction sans l’ombre d’un doute.

Réponse de Ronald Leclaire : Mon parcours professionnel m’a amené à œuvrer dans différentes entreprises, où l’atteinte des objectifs et des cibles étaient des incontournables, le tout bien sûr dans le respect des budgets dévolus. Je crois également que mon parcours des douze années passées au sein du conseil municipal est un atout indéniable. En tant qu’élu, on m’a confié des dossiers et mandats importants : transport collectif, délégué à la MRC, services des loisirs, gestion des travaux publics, implication pour la construction d’un CPE et du gymnase de l’école. J’ai également siégé sur le comité de développement économique. Parallèlement à ce parcours, je me suis dévoué plus de 22 ans en tant que pompier volontaire. Finalement, ces dernières années, j’ai joint l’important comité consultatif d’urbanisme à titre de commissaire. Ayant toujours habité notre belle ville, je peux sans l’ombre d’un doute, affirmer comment elle me passionne et me fait vibrer!

Question 2 : Quelles sont vos priorités à l’endroit de la population de Contrecoeur?

Réponse de Maud Allaire : Lors de mes visites à domicile dans les différents districts, la population désire obtenir mon engagement, à poursuivre le développement économique, social, sportif et culturel de notre Ville. Je prioriserai également les besoins qui m’ont été exprimés pour l’amélioration de la qualité de vie de leur secteur, tels que : la sécurité routière, l’aménagement des parcs, les services offerts aux familles et aux aînés, la conservation du patrimoine bâti, la promotion de la culture et la protection de leur milieu de vie. Dans ce sens, des forums de participation citoyenne seront organisés et tenus pour l’appui à divers projets. Le développement de la zone industrialo-portuaire est une priorité pour moi, il est primordial d’être un milieu créateur d’emplois pour notre jeunesse et pour ceux qui décident de venir demeurer à Contrecœur et y investir. Les prochaines années seront des années d’effervescence, plusieurs mises en chantier seront en cours. Dans un prochain avenir, il y aura plus de travailleurs à Contrecœur que de résidents, ceci fera en sorte d’amener des investisseurs qui dynamiseront autant nos zones commerciales qu’industrielles. Ainsi, notre milieu urbain sera revitalisé pour accueillir une diversité commerciale tout en favorisant le tourisme et l’aménagement de nos berges urbaines.

Réponse de Joëlle Bissonnette : Ma priorité première est la qualité de vie des résidents de Contrecoeur. Les gens sont inquiets de la sécurité routière dans nos rues. Il sera nécessaire d’établir des zones d’apaisement de la circulation. Pour contrer la pollution atmosphérique, visuelle et sonore, je crois en l’importance d’un cloisonnement entre la ville résidentielle et la zone industrialo-portuaire, comprenant la préservation et la densification des zones tampons boisées. Nous allons améliorer les communications entre la ville et les résidents en établissant une politique de réponse efficace et rapide. Nous allons, de façon concertée, profiter de la réfection des rues du centre-ville pour revitaliser le cœur de notre collectivité. Nous allons aussi travailler à rendre disponible des activités sportives pour nos jeunes ici-même à Contrecoeur, majorer l’offre numérique de la bibliothèque, et ce à coût nul, et créer la Journée d’accueil des nouveaux arrivants pour leur permettre de bien connaitre nos services, nos organismes et nos commerces.

Réponse de Ronald Leclaire : Les services à la population sont une priorité pour moi. La plate-forme électorale que j’ai proposée ces dernières semaines présente l’essentiel des projets que je souhaite réaliser. Certains éléments sont plus marquants tel l’installation d’un ascenseur au centre multifonctionnel, afin d’offrir des services adaptés à notre clientèle aînée et à mobilité réduite. J’aimerais également que l’on puisse installer un circuit d’entraînement extérieur, afin de favoriser la pratique de l’exercice physique. L’aménagement continu de nos parcs publics est un incontournable et je veux particulièrement réaliser le parc Amable-Marion. Dans le même ordre d’idée, je compte mettre à niveau l’avant-champ du terrain de balle, permettant d’offrir un équipement agréable et sécuritaire. Afin d’offrir un complément à notre offre récréotouristique, la revitalisation de la Colonie des Grèves devra également être envisagée. Finalement, je m’engage à maintenir un taux de taxes concurrentiel et à ne pas procéder à une bonification salariale pour les élus.