La députée de Taillon Diane Lamarre nommée présidente d’honneur de la Marche du rein de Boucherville

Le Dr Olivier Diec, néphrologue à l’hôpital Charles-Le Moyne et président de la Fondation canadienne du rein – Section Rive-Sud, a annoncé le lancement officiel de la 5e édition de la Marche du rein qui se tiendra le dimanche 27 mai prochain, au parc du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, situé au 1075, rue Lionel-Daunais, à Boucherville. Dr Diec en a profité pour confirmer la nomination de la députée de Taillon, Diane Lamarre, à titre de présidente d’honneur de l’événement.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette, Xavier Barsalou-Duval, député fédéral de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Pierre Nantel, député fédéral de Longueuil-Saint-Hubert, Josée Bissonnette, mairesse suppléante à la Ville de Boucherville et Jean Gravel, président du conseil d’administration de Transplant Québec, ont déjà confirmé leur présence à cette marche.

« La maladie rénale est un problème de santé publique majeur. C’est 1 Québécois sur 14 qui en est atteint. En fait, pas moins de 1 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année », souligne le Dr Diec.

La Fondation canadienne du rein – Section Rive-Sud souhaite remercier ses précieux commanditaires locaux, des entreprises et des gens d’affaires de Boucherville est des environs qui ont accepté de soutenir la Fondation dans la réalisation de sa mission.

Sur la Rive-Sud de Montréal, une centaine de personnes sont en attente d’une greffe de rein. La Fondation canadienne du rein – Section Rive-Sud s’est donnée comme objectif de promouvoir le don d’organes. La mission de la Fondation est de contribuer à réduire le fardeau que représentent les maladies rénales en finançant la recherche, en fournissant des initiatives éducatives et de soutien, en faisant la promotion de l’accès à des soins de santé de qualité et en sensibilisant le public à la santé rénale et au don d’organes.

(Source : Fondation canadienne du rein – Section Rive-Sud)