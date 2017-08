Le député Xavier Barsalou-Duval s’inquiète du recul du français

Crédit photo : Bloc québécois

Les plus récentes données linguistiques du recensement de Statistique Canada ont fait réagir le député de Pierre-Boucher– Les Patriotes – Verchères, Xavier Barsalou-Duval. «Avant l’élection, Justin Trudeau critiquait le manque de transparence du gouvernement de Stephen Harper, mais il est bien pire que lui dans la présentation des données linguistiques. En plus de diffuser les résultats du recensement de 2016 en pleines vacances de la construction, le gouvernement Trudeau a décidé d’interdire l’accès au huis clos aux représentants des partis de l’opposition et à leurs recherchistes, c’est du jamais vu! » s’insurge le chef parlementaire du Bloc Québécois.

Celui-ci estime que le récent rapport sur les indicateurs linguistiques au pays édulcore une amère réalité : la langue française est en déclin partout au Canada. «La tendance au recul du français se poursuit de façon très inquiétante dans l’ensemble du Québec. Le français se retrouve sous la barre des 80 % dans l’ensemble du territoire québécois, non seulement en tant que langue maternelle (77,4 % en 2016, 81,4 % en 2001) mais aussi en tant que langue parlée à la maison (79,9 % en 2016, 83,1 % en 2001)», observe le député.

«La même tendance se retrouve de façon accélérée dans l’ensemble de la région de Montréal pour ces deux indicateurs linguistiques, et encore plus prononcée à Laval et à Montréal, là où se retrouve la grande majorité des nouveaux arrivants», ajoute-t-il.

Anglicisation

M. Barsalou-Duval reproche au gouvernement canadien de chercher à imposer le bilinguisme institutionnel et d’intervenir pour angliciser le Québec. «Depuis 40 ans, le gouvernement canadien subventionne massivement les institutions anglophones déjà surdéveloppées au Québec et les groupes de pression anglophones comme le Quebec Community Groups Network. Au Canada anglais, saupoudrer des services insuffisants en français aux francophones n’a fait qu’accélérer l’assimilation des communautés francophones et acadiennes», note le chef parlementaire du BQ.