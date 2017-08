Le député Michel Picard rencontre les citoyens de Montarville

Crédit photo : Courtoisie

Profitant d’un samedi ensoleillé, Michel Picard, député de Montarville, a passé la journée à rencontrer les citoyens en installant son kiosque à l’entrée du IGA extra Marché du Faubourg de Sainte-Julie dans le cadre de la Journée d’action du Parti libéral du Canada.

Accompagné de bénévoles et des membres de l’exécutif de l’Association libérale fédérale de Montarville, M. Picard a tenu à remercier les habitants de Sainte-Julie. « La meilleure façon de rencontrer les citoyens et d’avoir une conversation à propos de leurs priorités et de ce qu’on fait à Ottawa, c’est d’aller directement là où ils sont. C’est un privilège d’être député de Montarville et la période estivale est idéale pour ces belles discussions » s’est exprimé le député de Montarville.

Alors que M. Picard atteindra son mi-mandat en octobre prochain, il maintient un horaire chargé en rencontrant des groupes communautaires et en visitant des entreprises locales. Il a mentionné l’annonce d’une subvention de 1,34 million de dollars à la société Enerlab 2000 et le projet de traversée du Québec de Julien Racicot de la Fondation Adapte-Toit comme des moments forts de cet été.

Avec le succès des rencontres de samedi dernier, le député de Montarville a promis de répéter l’expérience. Il en profite aussi pour inviter la population à son bureau de circonscription, situé au 1428 Montarville, bureau 203, à St-Bruno, pour assister aux expositions d’artistes locaux. L’évènement spécial du mois d’octobre sera l’exposition des documents originaux de l’Expo 67 dont la genèse du site a pris naissance dans la circonscription.