Le député Michel Picard promu au Comité d’éthique de la Chambre des communes

Crédit photo : Courtoisie

Michel Picard, député fédéral de Montarville, obtient une promotion et vient d’être nommé membre du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique par le Whip du Parti libéral du Canada, l’honorable Pablo Rodriguez, député d’Honoré-Mercier.

Fort de son expérience comme analyste de la Commission sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, M. Picard s’est dit ravi de recevoir cette marque de confiance de la part de ses collègues à la Chambre des communes. « Depuis la Commission Charbonneau, les questions éthiques sont au cœur des préoccupations politiques des Québécois. Pour moi, être promu sur le Comité d’éthique c’est une opportunité fantastique de parler d’intégrité. » a déclaré le député de Montarville.

Le Comité étudie toutes les questions relatives au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Commissariat au lobbying du Canada, au Commissariat à l’information du Canada et certaines questions relatives au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Pendant cette session parlementaire, le Comité étudiera notamment la protection des renseignements personnels des Canadiens aux postes frontaliers, dans les aéroports et voyageant aux États-Unis ainsi que le projet de loi C-58, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, une première refonte des lois sur l’accès à l’information depuis plus de 34 ans.