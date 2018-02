Le dépôt à neige de la Ville de Varennes rempli à pleine capacité

Crédit photo : Courtoisie

À l’instar de Montréal et d’autres municipalités du Québec, le site d’entreposage de neige de Varennes est rempli à pleine capacité en raison des précipitations importantes depuis le début de l’hiver. Avec plus de deux-cents (200) centimètres accumulés à ce jour, la Ville se voit dans l’obligation d’utiliser un dépôt temporaire situé à proximité des étangs aérés.

Par conséquent, la Ville avise les citoyens que le chargement de la neige connaît des délais sur certaines artères principales et tertiaires. La situation devrait cependant être rétablie au cours des prochaines heures.

Rappelons qu’au Québec, la neige qui fait l’objet d’un enlèvement et d’un transport en vue de son élimination doit être déposée dans un lieu d’élimination autorisé en vertu la Loi sur la qualité de l’environnement. Un certificat d’autorisation doit être est délivré par le ministre.

« Nous sommes confiant que le ministère de l’Environnement nous fournira l’autorisation requise pour entreposer la neige sur un site alternatif. Nous tenons à remercier les citoyens pour leur patience et leur collaboration. », confirme le maire Martin Damphousse en rappelant que le personnel municipal est à pied d’oeuvre jour et nuit pour dégager les rues, les trottoirs, les passages piétonniers et les bornes fontaines.