Denis-Charles Drapeau brigue à nouveau le poste de conseiller municipal à Contrecoeur

Crédit photo : Courtoisie

Le journaliste et conseiller en communication Denis-Charles Drapeau est heureux d’annoncer officiellement à la population du district no6 de Contrecoeur, sa candidature pour le poste de conseiller municipal dans le cadre de l’élection partielle.

«J’avoue que j’aurais aimé me présenter dans des circonstances différentes, mais j’entends bien prendre le relais des importants dossiers de M. Grenier et apporter ma propre contribution à mon quartier», nous dit M. Drapeau.

• Veille sur l’implantation d’usines dans le secteur de l’A-30

• Le parc Saint-Laurent-du-Fleuve

• L’érosion des berges

• La sécurité routière

• Les fosses septiques

• L’harmonisation des tarifs de transport, etc.

Formation : communicateur

Titulaire d’un baccalauréat bidisciplinaire en Communication et Science politique, M. Drapeau a exercé son métier de communicateur auprès de divers organismes et regroupements communautaires de la région avant de devenir journaliste/entrepreneur dans les médias.

Implication citoyenne

Depuis plusieurs années, M. Drapeau s’est impliqué bénévolement auprès de plusieurs organismes à but non lucratif de la région, notamment comme président de la défunte Commission des loisirs et culture de la ville de Contrecoeur, comme administrateur bénévole au sein de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecoeur depuis 2015 et comme président du Comité des loisirs de Saint-Laurent-du-Fleuve.

Allons voter!

«J’invite tous les citoyens du district no6, qui comprend une bonne part du quartier des maisons mobiles, jusqu’à la Colonie de Grèves, à se présenter aux urnes le 28 octobre de 12 h à 20 h, pour le vote par anticipation, ou le 4 novembre, de 10 h à 20 h, pour le scrutin officiel, à l’église Saint-Laurent-du-Fleuve, située au 8749, route Marie-Victorin, Contrecœur», indique M. Drapeau.

Invitation à la population

Ce dernier, invite aussi les électeurs à venir le rencontrer lors de la soirée-bénéfice de la paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve le 27 octobre prochain. «Ce sera une belle occasion de se connaitre en plus d’encourager un organisme de bienfaisance locale! (Billets Louise Auclair : 450-746-0392 ou 514-583-1364)

Pour vous avant tout!

Aussi, il est possible de suivre Denis-Charles Drapeau sur Facebook ou le contacter directement au 514 702-1976, afin d’en savoir plus sur son programme ou son profil.