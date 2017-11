Démonstration de l’artiste Francine Leroux à la Maison Lenoblet-du-Plessis

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de l’exposition « Urgence de vivre », présentée à la Maison Lenoblet-du-Plessis jusqu’au 3 décembre, l’artiste julievilloise Francine Leroux offrira une démonstration gratuite le 19 novembre à 14 h.

L’oeuvre de Francine Leroux s’inscrit dans la recherche d’un mouvement de liberté, un cri de joie, de colère ou de douleur, reflétant une urgence de vivre. De style abstrait, chacune de ses créations est unique et créée dans l’instantanéité du moment, animée par la vibration des couleurs entre elles. Les participants auront donc la chance d’assister à cet instant de création et pourront poser leurs questions directement à l’artiste. Pour ceux qui n’auront pas l’opportunité d’être présents à la démonstration et qui souhaiteraient découvrir le travail de Mme Leroux, la Maison Lenoblet-du-Plessis est ouverte du jeudi au dimanche, entre 13 h et 17 h. Elle est située au 4752 route Marie-Victorin à Contrecoeur.

