Démarrage et croissance d’entreprises d’économie sociale : DEL bonifie son offre par l’accompagnement d’entrepreneurs collectifs

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) accompagne dorénavant les entrepreneurs dotés de projets avec finalités sociales sous la forme d’aide à la validation et au développement du projet d’affaires,à la réalisation du plan d’affaires et à la recherche de financement.

Un développement socioéconomique vivant

L’accompagnement d’entrepreneurs collectifs de DEL s’ajoute naturellement à celui des entrepreneurs privés : « Créant ici 3 000 emplois et globalisant des revenus de plus de 150 M$, l’économie sociale est une force vive de notre territoire. Il est conséquent de la soutenir pour impulser le développement socioéconomique de l’agglomération », explique Mme Julie Ethier, directrice générale de DEL. Ce nouveau service se greffe également en toute complémentarité aux actions du Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil, regroupé au sein de DEL, qui fait notamment la promotion de l’entrepreneuriat collectif.

Un accompagnement qualifié et de proximité

Rencontrant les entrepreneurs pour évaluer leurs besoins et les orienter dans leurs démarches, M. Didier-Kazadi Muamba, nouveau conseiller au soutien des entreprises collectives, interviendra autant auprès des entreprises en phase de démarrage qu’en phase de croissance. M. Muamba possède plus de 10 ans d’expérience en accompagnement et financement d’entreprises. Il occupait dernièrement le poste de directeur services-conseils et financement chez PME Montréal.

(Source : DEL )