Demande d’installer des bouées d’avertissement sur le fleuve à Boucherville

Crédit photo : Les Amis du parc national des Îles-de-Boucherville

La Ville de Boucherville vient d’acheminer une requête à Transports Canada en vue d’installer des bouées de limitation de vitesse sur le fleuve et indiquant un message aux plaisanciers de ne pas produire de vagues avec leur bateau. Ces bouées seraient installées entre le parc La Saulaie et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Les autorités municipales réclament cette installation pour des raisons de sécurité et de protection des berges. Trois organismes locaux ont joint leurs voix pour que la municipalité entreprenne cette démarche auprès du gouvernement fédéral : le Club d’aviron de Boucherville, l’École de voile de Boucherville et le Club nautique de Mézy.