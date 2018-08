DEL reçoit deux subventions gouvernementales totalisant 1,1 M $

Québec et Ottawa viennent d’accorder deux subventions s’élevant au total à 1 078 000 $ à l’organisme de développement économique DEL. Ces contributions financières qui s’étaleront sur les trois prochaines années, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, permettront à cette organisation de poursuivre ses activités de promotion des exportations auprès des entreprises de l’agglomération de Longueuil. DEL a accompagné à ce jour près de 400 compagnies exportatrices du territoire dans ce type de démarche.

Du côté de Québec, l’aide attribuée, soit 360 000 $, provient du du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Cette somme est puisée à même le Programme Exportation (PEX) qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie québécoise de l’exportation 2016-2020, coordonnée par Export Québec. D’autre part, Développement économique Canada remet à DEL 718 000 $ en vertu du Programme de développement économique du Québec. La députée de Laporte, Nicole Ménard, whip en chef du gouvernement du Québec et la députée de Longueuil-Charles-LeMoyne, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Sherry Romanado, étaient de passage aux bureaux de DEL, à Boucherville, le 21 août pour confirmer cette remise de subventions.

« Développement économique de l’agglomération de Longueuil contribue, depuis 2002, à la vitalité économique de la région de Longueuil par sa vaste gamme de services de formation, d’accompagnement et de consultation offerts aux entreprises exportatrices et innovantes. Cet organisme est un précieux allié des entrepreneurs établis à Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert; c’est pourquoi nous sommes heureux de soutenir son développement », a indiqué Mme Romanado.

« Depuis 2004, nous avons appuyé près d’une soixantaine de projets réalisés par DEL. L’organisme vise à ce que ce l’agglomération de Longueuil devienne le territoire plus attractif, prospère et innovant du grand Montréal. Les PME sont parties prenantes de l’économie des régions parce qu’elles participent activement à la prospérité et à la croissance de nos communautés. Pour s’enrichir, le Québec doit continuer à les soutenir afin qu’elles soient encore plus innovantes, productives et compétitives », a ajouté Mme Ménard.

Pour la directrice générale de DEL, Julie Éthier, cette annonce se veut très significative. Les activités d’accompagnement à l’exportation, sont évaluées à 1,3 million de dollars. « Sachant que près de la moitié de nos quelque 800 entreprises manufacturières sont exportatrices, le soutien financier des ordres fédéral et provincial, conjugué à celui des villes de l’agglomération, est capital pour faciliter et accélérer les projets d’exportation des entreprises. DEL est fier de contribuer à la réussite des entreprises démarrant leurs activités à l’exportation ou en phase de diversification ou de consolidation de marchés », a-t-elle mentionné.