DEL obtient sa certification du réseau européen EBN

Crédit photo : DEL

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) a récemment obtenu la certification du réseau européen European business and innovation centre network (EBN), une association qui soutient le développement et la croissance d’entreprises innovantes. Ce réseau compte 150 centres d’innovation, incubateurs, accélérateurs et 70 organismes internationaux de soutien aux entreprises. DEL fait partie des cinq organisations nord-américaines qui y sont associées. À l’extérieur du continent, les autres membres d’EBN proviennent de différentes contrées, depuis la Chine jusqu’en Afrique du Sud, en passant par la Russie jusqu’au Chili.

Une équipe d’EBN s’est rendue chez DEL afin de procéder à une expertise de vérifications et de contrôles appelée audit auprès de cet organisme d’aide aux entreprises. Son travail a consisté à rencontrer les membres de l’équipe en poste en plus de se rendre chez des entrepreneurs et des partenaires afin de connaître leur appréciation des services rendus par DEL, selon une série de critères préétablis. Les résultats ont été probants. La certification obtenue est valide pour un an. L’exercice devra être refait au terme de cette période.

« Cette récente accréditation reflète les résultats prestigieux de DEL, mais surtout sa volonté d’améliorer continuellement ses services aux entrepreneurs innovants de son territoire », mentionne Javier Echarri, directeur général d’EBN. La directrice générale de DEL, Julie Ethier, se réjouit de cette certification. « Nos entrepreneurs bénéficient d’outils concrets tels qu’une plateforme de réseautage international, un accès privilégié à des projets d’affaires collaboratifs, des connexions transfrontalières, des opportunités B to B, des ateliers et autres événements. L’expertise respectée des membres de la communauté EBN sera assurément très bénéfique pour nos entreprises. » Les entrepreneurs de la région faisant affaires avec DEL auront ainsi accès à un réseau de personnes-clés à l’international.