DEL investit 400 000 $ partagés entre 28 entreprises du territoire

Au terme de deux appels de projets lancés à l’automne 2017, DEL a fait connaître la semaine dernière les entreprises lauréates qui ont été sélectionnées pour obtenir de l’aide financière. Un premier groupe de 17 PME en démarrage s’est partagé 200 000 $ par l’intermédiaire de bourses variant entre 5000 $ et 20 000 $. Ces PME se sont fait une niche dans diverses sphères d’activité : industries manufacturières et de fabrication, aérospatiale, sciences de la vie, agroalimentaire, haute technologie, technologies de l’information et des communications, transport durable, logistique et distribution à valeur ajoutée et services aux entreprises à valeur ajoutée.

« Soutenir l’entrepreneuriat, c’est participer activement au développement de la richesse collective de notre agglomération. Grâce à cet appel de projets, nous avons découvert tout un éventail d’entrepreneurs qui rivalisent avec leur imagination et leur sens des affaires; ils peuvent ainsi contribuer de façon tangible à notre économie locale », a mentionné la directrice générale de DEL, Julie Éthier.

Un autre groupe de 11 entreprises ayant pris le virage de l’industrie 4.0 s’est aussi répartie 200 000 $ en bourses allant de 10 000 $ à 20 000 $. Priorité a été accordée aux compagnies du secteur manufacturier, des technologies, de l’assemblage et de la distribution à valeur ajoutée comptant moins de 250 employés. Les lauréats ont été sélectionnés pour leurs efforts de transformation numérique afin d’optimiser leur productivité et leurs processus.

« Notre objectif avec cet appel de projet visait à créer une impulsion sur le territoire afin de susciter l’investissement dans les technologies du 4.0. DEL souhaite ainsi accompagner les entreprises dans l’adoption de nouveaux modèles d’affaires qui sont exigés par le marché et l’industrie de demain. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un important bassin d’entreprises qui deviennent des vitrines du 4.0 et illustrent concrètement l’importance pour les PME d’aujourd’hui de prendre ce virage numérique essentiel », a ajouté Mme Éthier.

Les initiatives des entreprises boursières de ces deux appels de projets représentent des investissements de 10,2 M $ et la création de 232 emplois.

Lauréats de l’appel de projets en démarrage

Catégorie – Jeune entreprise 0-5 ans

en démarrage ou essaimage

Bleu Québec (Longueuil)

Bonbon Collections (Saint-Bruno-de-Montarville)

Dans le sac (Longueuil)

Délices du verger (Saint-Hubert)

Hurraw (Longueuil)

KOZE (Longueuil)

MonsRegius (Saint-Bruno-de-Montarville)

Newland Café (Brossard)

NUX Sciences (Longueuil)

Thério Innovation (Saint-Hubert)

Catégorie – Start-up technologique 0-5 ans en démarrage ou essaimage

BrailleTAB (Longueuil)

Hikster (Longueuil)

Dreeven Technologies (Saint-Lambert)

Planitou.ca (Brossard)

Powerlace (Saint-Hubert)

Rheabrio (Brossard)

X-TELIA (Longueuil)

Lauréats de l’appel de projets à l’industrie 4.0

Aréo-Feu (Longueuil)

CCL (Saint-Bruno-de-Montarville)

Concept Zenit (Brossard)

DOCOM (Boucherville)

ETI (Longueuil)

Le Lunch (Brossard)

Medyx (Saint-Bruno-de-Montarville)

Moderco (Boucherville)

Nationex (Saint-Hubert)

Pâtisserie Jessica (Saint-Hubert)

Trans-Herbe (Saint-Bruno-de-Montarville)