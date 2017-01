DEL dévoile le bilan 2016 de son nouveau service de financement

(Communiqué DEL)

Possédant depuis janvier 2016 ses propres fonds s’appuyant sur de nouvelles politiques d’investissement, Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) est fier des retombées économiques générées par les sommes qu’il a octroyées en 2016 aux entreprises de son territoire. Près de 800 000 $ fut investi, qui, à son tour, a généré 9,5 M$ en retombées, un effet de levier équivalant à 12 fois le retour sur investissement. Le financement consenti a également contribué à maintenir et à créer près de 700 emplois.

Une offre consolidée

« Connu et reconnu avant tout pour l’accompagnement personnalisé offert aux entreprises, quel que soit leur stade de maturité, notamment en matière de recherche d’aides financières, d’innovation et d’exportation, DEL peut maintenant prendre part au succès de ses entreprises par le biais de ses fonds d’investissement », a déclaré Me Martin Fortier, président de DEL.

Guide à l’investissement

Balisant l’admissibilité des projets d’affaires au financement de DEL, les politiques d’investissement de l’organisation constituent des outils structurants pour le futur économique de l’agglomération de Longueuil : « Notre vision du financement est claire. Chaque dollar investi doit participer à l’émergence, à la croissance ou à la rétention des entreprises situées dans nos secteurs prioritaires. Force est de constater que notre rigueur incite les autres bailleurs de fonds à investir dans les projets que nous finançons. L’entrepreneur peut donc compléter plus facilement son montage financier, par le vote de confiance que nous lui accordons », réitère Me Martin Fortier, président de DEL. Complémentaires aux leviers des autres acteurs du financement et flexibles, les outils financiers de DEL prennent la forme de prêts à terme jusqu’à concurrence de 250 000 $ et d’aides non remboursables sous conditions. À cet effet, DEL a lancé dernièrement un appel de projets en économie sociale offrant des contributions non remboursables. Les entrepreneurs peuvent consulter le site http://delagglo.ca/appel-projets pour obtenir plus d’information sur l’appel de projets en cours.