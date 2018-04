DEL accorde un financement de 100 000 $ à Global LiFi Tech, de Longueuil

Crédit photo : DEL

Développement économique Longueuil(DEL) a récemment attribué un financement de 100 000 $ à Global LiFi Tech, une PME de Longueuil qui distribue une nouvelle technologie de transmission de données par la lumière au DEL, nommée LiFi. À la suite de cet investissement, la compagnie compte mettre en œuvre sa stratégie de commercialisation tout en offrant un service complet d’intégration de sa technologie à travers le réseau d’éclairage LED ainsi que des applications spécifiques conçues pour desservir ses clientèles cibles. Générant des investissements de 520 000 $, le projet entraînera la création d’une vingtaine d’emplois d’ici deux ans.

Sur le plan technique, le LiFi se décrit comme une technologie de communication sans fil basée sur l’utilisation de la lumière visible comprise entre les couleurs bleu et rouge. Alors que le WiFi utilise la partie radio du spectre électromagnétique, le LiFi utilise, quant à lui, le spectre optique. Le démarrage du LiFi est une conséquence directe de la migration de l’éclairage vers les lampes à LED, dispositifs électroniques qui se prêtent à la modulation à haute fréquence. Ce support permet de transférer tous les types de données vidéo, audio, site web, connexion haut débit, etc. Selon certains pronostics, cette technologie deviendra une industrie de 113 milliards de dollars en 2022.

Le LiFi peut être fixé sur n’importe quelle marque d’ampoule LED ou sur une installation LED existante. La transmission de données s’opère directement à vue; il n’y a pas d’évasion de données possible, donc pas de piratage du réseau. Son débit peut être dix fois plus rapide que le WiFi. Le LiFi n’entraîne pas de pollution électromagnétique supplémentaire, aucune onde nocive n’étant générée et l’utilisation des LED permet jusqu’à 80 % d’économie d’énergie.

« À l’heure actuelle, nous n’avons pas de concurrents directs qui proposent une technologie LiFi au Canada et aux États-Unis. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’appui financier et la confiance de DEL afin de propulser notre croissance et notre développement. Nous visons le marché corporatif avec deux applications spécifiques, GeoLiFi et LiFiNet. Nous souhaitons aussi commercialiser auprès des consommateurs des ampoules LED dotées d’une puce LiFi. Ces ampoules pourront être intégrées à même une lampe de bureau », explique Patrick Burle, cofondateur de Global LiFi Tech.

« Cette PME s’inscrit parfaitement dans les grandes tendances socio-économiques actuelles. Les investissements dans les économies d’énergie ne cessent d’augmenter et les grandes entreprises ont tendance à réduire leurs coûts d’exploitation et leur consommation énergétique. La technologie LED va en ce sens. Nous sommes fiers de soutenir une entreprise comme GLT qui affiche un fort potentiel et vise un marché des plus prometteurs », note au passage la directrice générale de DEL, Julie Ethier.