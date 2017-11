Déjeuner du maire : Bienvenue au Centre administratif Clovis-Langlois

Dans le cadre du Déjeuner du maire du 2 décembre prochain, la Ville de Boucherville convie la population au Centre administratif Clovis-Langlois. Profitez de cet événement pour en apprendre davantage sur les actualités et activités municipales et exprimer vos suggestions et préoccupations à votre conseiller municipal dans une atmosphère conviviale.

Les festivités de Noël arrivent à grands pas. La Ville de Boucherville profite de ce Déjeuner du maire pour souligner la 16e édition de La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. Dans cette perspective, les citoyens sont invités à déposer, dans la boîte prévue à cet effet, deux denrées non périssables. Ces dons seront ensuite remis au Comité d’entraide de Boucherville afin de venir en aide aux plus démunis en cette période de festivités.

Les portes ouvriront à compter de 8 h 30.

Quand? Samedi 2 décembre à 9 h

Où? Centre administratif Clovis-Langlois (hôtel de ville)

500, rue de la Rivière-aux-Pins

Boucherville (Québec) J4B 2Z7

Consultez le boucherville.ca/dejeuners-du-maire pour connaître les dates des prochains Déjeuners du maire.