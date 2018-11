Défilé du père Noël à Montréal: une jeune fille amputée de Varennes sensibilise les enfants à la prudence

Crédit photo : Courtoisie

La période des Fêtes nous permet souvent de vivre de beaux petits et grands moments, d’entendre de belles histoires qui touchent directement notre cœur. Cette période est à peine entamée que, déjà, la petite Malorie Massicotte nous a rappelé à sa façon qu’on peut surmonter bien des obstacles avec de la bonne volonté et l’aide de ses proches.

La Varennoise de 8 ans a pris part au Défilé du père Noël à Montréal le 17 novembre dernier et elle était à bord du char allégorique « Jouez prudemment – Prudence au volant » de l’Association des Amputés de guerre. Elle communiquait un important message aux jeunes ainsi qu’à leurs parents, c’est-à-dire qu’il est important de repérer les dangers avant de s’amuser.

Malorie a une amputation congénitale au bras gauche. Tout de suite après sa naissance, ses parents ont accusé le choc, mais ils se sont dits par la suite qu’ils allaient tout faire ce qu’ils peuvent pour que leur fille ait une enfance la plus normale possible.

Et c’est ainsi qu’avant même qu’elle ne soit sortie de l’hôpital, Malorie faisait partie du Programme pour enfants Les Vainqueurs grâce auquel elle a pu rencontrer d’autres jeunes qui avaient eux aussi un ou des membres amputés et cela a permis à la petite fille d’accepter plus facilement sa situation.

Avec le temps, elle a décidé qu’elle voulait notamment jouer au golf miniature et, grâce à l’Association des amputés de guerre, elle a pu recevoir une prothèse adaptée afin de lui permettre de s’adonner à son sport de prédilection avec ses parents et avec ses amis.

100e anniversaire

Malorie est une fille enjouée, chaleureuse et persévérante qui aime être avec les autres et, lors du défilé, ces qualités ont pu être mis à profit alors qu’elle transmettait un important message aux enfants qu’elle rencontrait : « Repérez les dangers avant de commencer à vous amuser ».

Rappelons en terminant que la jeune Varennoise a également profité de cette occasion à Montréal pour célébrer le 100e anniversaire de l’Association des Amputés de guerre. En effet, c’est en 1918, à leur retour de la Première Guerre mondiale, que des anciens combattants amputés ont créé cet organisme afin de s’entraider et de s’adapter à leur nouvelle réalité de personnes amputées.

Depuis 100 ans, les programmes novateurs de l’association ne cessent d’évoluer. Ils ont d’abord aidé les anciens combattants amputés – ce qui est toujours le cas aujourd’hui – puis l’ensemble des personnes amputées, y compris les enfants, comme la jeune Malorie.

Veiller assidûment au mieux-être des personnes amputées, voilà l’engagement que l’association poursuit :

• En offrant de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels;

• En tenant des séminaires régionaux à l’intention des enfants amputés;

• En s’assurant que les anciens combattants amputés et les autres personnes amputées obtiennent les prestations auxquelles ils ont droit;

• En demeurant un centre de référence par excellence pour les personnes amputées. Il reste encore beaucoup à faire afin de voir à ce que toutes les personnes amputées bénéficient des membres artificiels dont elles ont besoin pour mener une vie active en toute autonomie.

Grâce à l’appui constant du public envers le Service des plaques porte-clés, leurs divers programmes seront là encore longtemps pour venir en aide aux personnes amputées.

Le Programme Jouez prudemment

Le Programme Jouez prudemment vise à sensibiliser les jeunes à la prudence par une approche unique d’enfant à enfant.

Son objectif? Rendre ces derniers plus conscients des dangers que peuvent comporter les endroits où ils jouent.

L’association croit fermement que les jeunes amputés sont mieux placés que quiconque pour transmettre ce message de prudence, car ils savent ce que c’est que de vivre avec un membre en moins.

• Les Vainqueurs montent à bord du char allégorique Jouez prudemment de l’association à l’occasion de défilés organisés partout au pays afin de transmettre un important message de prudence à des milliers d’enfants. Sur le char allégorique, on peut voir des éléments qui attirent l’attention, lesquels mettent l’accent sur les machines dangereuses telles que les tondeuses à gazon, l’équipement agricole, les trains et les automobiles. Cela permet aux jeunes spectateurs de constater que des dangers peuvent se trouver dans leur environnement.

Les ambassadeurs de la prudence diffusent aussi le message Jouez prudemment en animant des présentations dans des écoles ou devant des groupes communautaires et en tenant des kiosques d’information lors d’événements qui ont lieu dans leur localité. Au moyen de messages d’intérêt public et de vidéos, les Vainqueurs encouragent également les enfants à faire preuve de prudence. (Mention de source : L’Association des amputés de guerre )