Le défilé de nuit de Noël à Sainte-Julie célèbre ses 20 ans!

Crédit photo : defiledenoel.org

Ça s’est plutôt refroidi au cours des dernières semaines et c’est normal puisqu’il y a une intense activité au pôle Nord en vue du temps des Fêtes et cela fait descendre sur nous des grandes masses d’air froid! Météo Média va tout vous confirmer ça!

Bonne nouvelle petits et moins petits : le père Noël sera de retour le samedi 9 décembre prochain dans les rues de Sainte-Julie, dès 18 h. L’activité familiale par excellence en est à sa 20e édition, grâce au travail du président du Défilé de Noël Sainte-Julie, Philippe Langlois, et son équipe de bénévoles, en collaboration avec la Ville et la famille Lussier.

L’événement unique en son genre sur la Rive-Sud comprend 13 chars allégoriques, 34 éléments en mouvement et plus de 200 figurants que l’on pourra voir sur le parcours de plus de quatre kilomètres. Il y aura comme d’habitude des clowns, des mascottes, des lutins, des danseurs, la belle reine des neiges, la non moins belle fée des étoiles ainsi que le célèbre père Noël, qui est, ma foi, bien entouré!

Les gens sont invités à apporter des instruments de musique, des clochettes, des tam-tam, des flûtes et des crécelles ainsi que des lampes de poche pour illuminer le parcours du défilé et rendre celui-ci encore plus scintillant.

Avis aux automobilistes

Par mesure de sécurité, les citoyens habitant le long des artères empruntées par le défilé sont invités à ne pas stationner leurs véhicules sur ces rues. Ceux et celles qui désireront se déplacer vers l’extérieur de leur quartier devront garer leur voiture à l’extérieur du périmètre de la parade. Pour entrer dans leur quartier, les citoyens du Domaine des Hauts-Bois pourront emprunter le côté Sud du boulevard.

Durant la première partie du défilé, les citoyens qui désireront se rendre dans les secteurs centre et Nord de la ville pourront emprunter les rues Charles-De Gaulle, De La Salle, du Ponceau et Debré, pour se diriger par la rue Nobel vers l’Est jusqu’au viaduc de la sortie 105 de l’autoroute 20 (Saint-Mathieu-de-Beloeil).

Pour en savoir plus sur la programmation et le trajet, consultez www.defiledenoel.org ou la page Facebook.

Ha oui, histoire de se plonger dans l’ambiance des Fêtes, la traditionnelle illumination des décorations de Noël se tiendra la veille du défilé, le vendredi 8 décembre dès 17 h, à l’angle de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph, dans le Vieux-Village. Au programme : chocolat chaud, fée des étoiles et d’autres surprises!

Quelques conseils des organisateurs

• Prévoyez une sortie d’environ 2 h 30, incluant le temps d’attente, la durée du défilé et le temps pour quitter le secteur;

• Habillez-vous de vêtements chauds et confortables vous permettant d’affronter tous les types de température. Apportez couvertures, bas et mitaines en surplus au besoin;

• Surveillez les heures de passage du premier char sur le plan indiquant le trajet du défilé et les heures de passage au : www.defiledenoel.org;

• Toutefois, arriver au moins 45 minutes à l’avance vous permettra d’avoir de bonnes places le long du parcours. Le premier char quitte au Provigo à 18 h;

• Pour vous assurer que toutes les personnes vous accompagnant, petits et grands, soient encore du groupe lors de votre départ, prévoyez un point de ralliement au cas où l’un de vous se perdrait;

• Avertissez vos enfants d’être constamment en contact visuel avec vous;

• Pour votre sécurité, ne traversez jamais la rue pendant le déroulement du défilé; • Affichez votre plus beau sourire et passez des moments inoubliables grâce à la magie du défilé! (Mention de source : defiledenoel.org)