Le défilé de Noël et l’illumination des décorations des fêtes se tiendront en fin de semaine a Sainte-Julie

Crédit photo : Archives

La Ville de Sainte-Julie rappelle que l’arrivée du temps des fêtes sera soulignée en fin de semaine par la tenue de deux activités gratuites très attendues, c’est-à-dire l’illumination des décorations de Noël, qui se déroulera vendredi à 17 h, et le Défilé de Noël, qui débutera à 18 h samedi.

L’illumination des décorations de Noël s’effectuera sur la place publique, à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph, suite à un compte à rebours lancé à 17 h. La Fée des étoiles sera sur place pour accueillir les convives avec un petit cadeau souvenir et du chocolat chaud.

Cette activité préparera l’arrivée du père Noël à Sainte-Julie le lendemain. En effet, la 20e édition du Défilé de Noël, organisée par l’organisme du même nom, aura lieu samedi. Le défilé prendra son départ face au centre commercial des Hauts-Bois et se terminera vers 20 h 30 près du supermarché IGA, au terme d’un parcours de 4 km traversant la ville et détaillé sur le site Internet www.defiledenoel.org.

Le défilé mettra en vedette 13 chars allégoriques, plusieurs personnages et mascottes, des danseurs et diverses autres animations. Les citoyens peuvent y assister avec des instruments de musique ou lampes de poche pour accroître l’ambiance.

Par ailleurs, les petits Julievillois sont invités à participer au concours de dessin organisé en marge du défilé pour courir la chance de gagner un petit déjeuner en compagnie du père Noël chez Pacini Sainte-Julie le dimanche 17 décembre.

Pour y prendre part, il suffit de se procurer un bulletin de participation sur le site Internet du défilé ou au restaurant Pacini et de venir déposer son dessin dans la boîte aux lettres du père Noël à l’hôtel de ville ou chez Pacini d’ici le 11 décembre. Le tirage au sort sera effectué le mercredi 13 décembre et les 15 gagnants seront contactés par téléphone.