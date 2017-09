Un défilé de mode qui a du cœur

Les looks d’automne sont séduisants et inspirants. Les commerçants des Promenades Montarville ont présenté mercredi dernier un défilé de mode permettant aux fashionistas de Boucherville de découvrir les tendances de la mode actuelle et d’autrefois tout en contribuant à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Animé par Isabelle Racicot, et en présence des deux porte-paroles de la Fondation, Josée Boudreault et son conjoint Louis-Philippe Rivard, tous des résidents de Boucherville, l’événement a permis de remettre à la fondation un chèque de 1200 $.

Associé au programme de festivités du 350e anniversaire de Boucherville, le défilé de mode réunissait plusieurs enseignes du centre commercial. Le public a d’abord vu défiler les enfants de Pierre Boucher dans leurs beaux costumes d’époque, suivis des mannequins volontaires qui ont présenté les nouvelles collections.

Il s’agissait de la 121e activité à se tenir dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de Boucherville qui, à ce jour, a attiré quelque 140 000 participations aux différents événements. La présidente de la Corporation des fêtes 2017 Florence Junca Adenot, a participé au défilé, et a encouragé les spectateurs à magasiner localement.