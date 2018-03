Défi des villes intelligentes : les Longueuillois sont invités à s’impliquer

La Ville de Longueuil participe au Défi des villes intelligentes lancé par le gouvernement fédéral et sollicite la collaboration de ses citoyens pour définir l’orientation de sa candidature qui doit être déposée le 24 avril prochain.

La Ville souhaite obtenir le point de vue de la population sur les préoccupations et les problèmes qui ont le plus d’impact sur leur qualité de vie ainsi que leurs idées pour y faire face. Quatre grands thèmes ont été sélectionnés pour aborder le Défi, soit la sécurité urbaine, l’environnement, les services numériques de la Ville ainsi que la mobilité sur le territoire.

Les organisations publiques et privées, le milieu communautaire et les OBNL sont aussi appelés à participer au processus en proposant des projets qui contribueraient à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Longueuil par le biais des données et des technologies connectées.

« Le Défi des villes intelligentes est une occasion de réfléchir collectivement aux problèmes les plus importants pour les Longueuillois. J’invite donc toute la communauté à contribuer puisque c’est en réunissant nos forces et en faisant équipe avec des entreprises d’avant-garde, des universités et des organisations civiques que nous développerons des solutions novatrices aux enjeux prioritaires d’aujourd’hui », a déclaré la mairesse Sylvie Parent.

Pour participer au sondage ou pour soumettre un projet : longueuil.quebec/defi-villes-intelligentes

Qu’est-ce que le Défi des villes intelligentes?

Le Défi des villes intelligentes est un concours pancanadien ouvert aux collectivités de toutes tailles qui vise à améliorer la qualité de vie des citoyens grâce à l’innovation, les données et les technologies connectées. Les villes gagnantes se verront remettre un prix en argent qui leur permettra de concrétiser leur projet.

Longueuil s’inscrit dans la catégorie des collectivités dont la population est inférieure à 500 000 habitants et pourrait ainsi gagner un prix de 10 millions de dollars pour la réalisation de son défi.

