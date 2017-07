Le Défi-Vélo récolte 37 876 $ pour le Centre de répit et de dépannage Aux 4 Poches

Crédit photo : Dominic Rousseau

Le 15 juillet dernier se tenait le Défi-Vélo au profit du Centre de répit et de dépannage Aux 4 Poches. Jusqu’à ce jour, l’événement a permis d’amasser 37 876$ sur les 60 000 $ que souhaite atteindre l’organisme bouchervillois d’ici le 1er août.

En peloton amical, l’événement a permis aux cyclistes de se déplacer sur les routes de municipalités avoisinantes de Boucherville. Les cyclistes ont parcouru l’une des deux boucles proposées (78 km ou 35 km). Pour les plus courageux, il était possible de faire les deux boucles pour un grand total de 113 km.

Rappelons que le Centre dessert plus de 100 familles de la Montérégie. Il propose des séjours sécuritaires et stimulants aux enfants handicapés, et est une ressource unique et indispensable à sa communauté.

Le Centre se finance à 70 % par une contribution des parents, les levés de fonds et les dons. Les coûts d’opérations frôle le million de dollars annuellement.

Vous pouvez visionner la vidéo suivante pour saisir toute l’importance de la mission du Centre : https://www.youtube.com/watch?v=6eIyvKRGskQ.