Plus d’une centaine de participants sont attendus à la première édition du défi Top Fit le dimanche 27 août au parc Michel-Chartrand, à Longueuil. Cet événement-bénéfice est organisé en vue d’amasser des fonds pour la création du Centre médico-sportif Axis, le premier centre indépendant de réadaptation cardiovasculaire et de médecine préventive de la Montérégie. Tout l’argent amassé sera versé à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher pour la réalisation de ce projet.

Plus d’une centaine de participants sont attendus pour cet évènement familial au cours duquel des équipes constituées de quatre à six personnes, de forme physique et de niveau d’expérience pouvant grandement varier, se regrouperont pour s’affronter amicalement tout au long de la journée.

Chaque équipe devra compter une personne de 40 ans et plus afin d’inciter les gens de tout âge à bouger lors de cet évènement. Les participants auront à relever quatre à cinq défis physiques en équipe, sous forme de « boot camp » , en plus d’une finale qui rassemblera les groupes d’athlètes s’étant le plus démarqués au cours de la journée. Les défis seront des mouvements facilement réalisables par les personnes ayant peu d’expérience dans le sport mais resteront un vrai challenge pour les participants qui sont capables de générer plus d’intensité dans cette épreuve.

Chaque équipe a la responsabilité d’amasser 1000$ sous forme de dons ou de commandites. Celles ayant amassé le plus d’argent en plus de celles ayant réussi les meilleures performances aux défis sportifs se verront honorées sur le podium à la fin de la journée. Les organisateurs prévoient une journée festive pour l’occasion!