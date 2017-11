Le Défi des Pères Noël tiendra sa 5e édition à Boucherville le 18 novembre

Crédit photo : Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Voir des groupes de coureurs costumés en Père Noël se déplacer à un rythme trépidant propose une image fort colorée! Plutôt spectaculaire. La Fondation Hôpital Pierre-Boucher reprendra une fois de plus cette année le Défi des Pères Noël auquel se mesurent des centaines de participants revêtus du traditionnel costume rouge et arborant la longue (fausse) barbe blanche. L’événement en sera à sa 5e édition le samedi 18 novembre prochain dans les rues de Boucherville. Point de départ à midi devant l’église Sainte-Famille et à 11 h 30 pour le coup d’envoi du demi-marathon à Varennes.

Porte-parole de cette activité-bénéfice, le conférencier et entraîneur Jimmy Sévigny convie la population à participer en grand nombre à cette journée féérique où petits et grands Pères Noël bougeront pour une bonne cause. De fait, les fonds amassés permettront à l’équipe du Dr Chagnon, du département bariatrique de l’Hôpital Pierre-Boucher, de mettre en place le « Programme Bouge Plus Mange Mieux ». Ce programme vise à établir un partenariat avec plusieurs écoles de niveau primaire, secondaire et collégial. L’objectif consiste à stimuler les jeunes sédentaires ou peu actifs à bouger et à leur fournir de meilleures habitudes alimentaires dès le plus jeune âge.

Pas besoin d’être un athlète accompli pour se joindre au Défi des Pères Noël. Les participants ont le choix de marcher deux ou cinq kilomètres, à moins qu’ils préfèrent s’inscrire à des courses de 3,5 km, 5, 10 ou 21 km. Un parcours de marche d’un kilomètre est réservé aux enfants. Autant les plus jeunes que les adultes porteront le costume rouge de circonstance qui est inclus dans le prix d’inscription. Au programme, en plus des courses, animation et conseils de spécialistes en santé.

L’année dernière, près de 500 participants avaient couru sous la pluie. La journée avait rapporté un bénéfice net de près de 15 000 $.