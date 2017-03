Découvrir la vision du futur centre-ville de Longueuil

Crédit photo : Ville de Longueuil

(Communiqué de la Ville de Longueuil)

De la Place Charles-Le Moyne jusqu’aux rives du fleuve, du pont Jacques-Cartier au site du patrimoine du vieux Longueuil, le futur centre-ville de Longueuil sera un emplacement névralgique au cœur de la grande région métropolitaine. La Ville articule ce projet autour de plusieurs axes pour en faire un centre urbain exceptionnel : des occasions d’affaires uniques, un pôle d’emplois d’envergure métropolitaine axé sur le savoir, un réseau routier reconfiguré, une plaque tournante du transport collectif, une destination culturelle incontournable, un milieu de vie urbain, et un accès privilégié au fleuve.

Soirée d’information et d’échanges

Les citoyens sont invités à découvrir les détails de la vision Longueuil centre-ville 2035 à l’occasion d’une soirée d’information et d’échanges qui aura lieu le 15 mars prochain à 19 h, à l’hôtel Sandman, situé au 999, rue de Sérigny à Longueuil. Dès le début de la planification du projet, la Ville de Longueuil a opté pour une démarche participative, qui se poursuit, afin de s’assurer que Longueuil centre-ville 2035 corresponde aux attentes et aux besoins des citoyens.

Portes ouvertes

En plus de la soirée d’information, un événement «portes ouvertes» se tiendra à l’Atrium de l’Université de Sherbrooke situé au 130, place Charles-Le Moyne à Longueuil. Du 16 au 18 mars, de 12 h à 18 h, les visiteurs pourront découvrir le projet Longueuil centre-ville 2035 et échanger avec les représentants de la Ville qui répondront aux questions et recueilleront les commentaires.

