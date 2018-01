Découvrez la programmation artistique hiver-printemps du Café centre d’art

La Ville de Boucherville est heureuse de vous présenter la programmation hiver-printemps des activités artistiques du Café centre d’art. Lors de votre visite, échangez avec les artistes, participez aux cours et ateliers, assistez à une conférence, visitez la galerie d’art ou laissez-nous un dessin sur le vif lors de votre passage à l’espace détente. Bienvenue aux petits et grands!

Culture ta vie!

Conférences en lien avec les arts et la culture | 4 $

25 janvier | 10 h | La folie des hauteurs : l’école de Chicago et celle de New York

Par Sylvie Coutu

New York et Chicago sont les premières villes à s’être disputé les honneurs quant à la construction de gratte-ciels. Découvrez la fascinante architecture de ces deux grandes villes et constatez l’obsession des hauteurs qui exalte les créateurs d’hier et d’aujourd’hui!

22 février | 19 h | Introduction à l’art japonais

Par Sylvie Coutu

De l’estampe japonaise à la calligraphie en passant par l’art des jardins, explorez la diversité et la richesse culturelle du pays du Soleil-Levant. Des paysages, des scènes profanes et spirituelles ainsi que des œuvres inspirées vous en mettront plein la vue!

22 mars | 10 h | Le kaléidoscope magique de Gustav Klimt (1862-1918)

Par Maryse Chevrette

Brisant la frontière entre peinture et arts décoratifs, Gustav Klimt réinvente le grand décor pictural. Il crée un univers ambigu et troublant inspiré par la figure féminine et peint le monde comme un kaléidoscope magique. Venez apprécier ce grand artiste et son œuvre!

26 avril | 19 h | Cinq opéras qui ont changé le monde

Par Richard Turp

Depuis sa création, l’opéra a joué un rôle déterminant dans l’évolution culturelle de l’humanité. Venez découvrir cinq opéras, illustrés par des extraits sonores, qui ont changé le monde d’un point de vue musical et culturel et parfois même géopolitique et social.

La page blanche

Tous les mardis dès le 16 janvier | 19 h | Gratuit

Venez créer, partager et découvrir tout le potentiel que la création peut offrir sous diverses formes : dessin, peinture, broderie, collage, tie-dye, création recyclée, etc., et ce, tout en originalité et sans pression! En collaboration avec l’Atelier des Arts visuels de Boucherville. Afin de faire vivre ce projet d’initiation artistique, nous avons besoin de vous! Recyclez et apportez dans la boîte de dons, située au Café centre d’art, vos restants de papiers, pinceaux, tissus, fils, crayons, etc. Cercle chromatique – Nouveau!

17 janvier | 21 février | 21 mars | 18 avril 9 h à 12 h

Ces rencontres mensuelles entre artistes ont lieu le 3e mercredi du mois. Un perfectionnement est offert sous la direction d’un artiste invité. À la suite de l’atelier, un défi de création est lancé à tous en vue d’un partage le mois suivant.

Toutes les disciplines sont les bienvenues. Plus on est d’artistes, plus on crée!

La galerie du Café centre d’art

Située au cœur de l’établissement, la galerie du Café centre d’art présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art. Venez en grand nombre découvrir les expositions suivantes : Délictueuses Circa 1910-1927 de Catherine Beaudoin et Armada de Maryline Bissonnette.

Création pour tous!

Dans le cadre de chacune des expositions à la galerie, le Café centre d’art vous invite à des rencontres et des ateliers de création gratuits en compagnie des artistes. Une excellente façon d’explorer différentes pratiques artistiques et de faire des découvertes! Venez vous joindre à nous pour vivre une expérience unique!

25 février | 13 h 30 | Animé par Catherine Beaudoin

22 avril | 13 h 30 | Animé par Maryline Bissonnette

Réservation : 450 449-8300, poste 8340 | Places limitées

Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

450 449-8300

boucherville.ca/ccart

culture-patrimoine@boucherville.ca

Horaire

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h

Samedi : 9 h à 16 h

Dimanche : 10 h à 16 h

Renseignements

Pour connaître les dates et les détails relatifs à la billetterie (activité payante ou laissez-passer requis), nous vous invitons à consulter le boucherville.ca/ccart et le Carnet culturel hiver-printemps 2018.

(Source : Ville de Boucherville)