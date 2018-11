Découvrez la programmation culturelle hivernale du Café centre d’art!

La Ville de Boucherville est heureuse de présenter l’offre culturelle de l’hiver du Café centre d’art. Lors de votre visite, échangez avec les artistes, participez aux cours et ateliers, assistez à une conférence, visitez la galerie d’art ou laissez-nous un dessin sur le vif lors de votre passage à l’espace détente. Bienvenue aux petits et grands!

Café-Cabaret | 19 h 30 | 12 $ | Nouveauté!

Variétés et découvertes. Restauration sur place ($)

29 janvier

Rêves américains | Thomas Hellman

L’auteur-compositeur-interprète creuse l’histoire américaine, de la conquête de l’ouest à la crise des années 1930, par des chansons tirées du répertoire blues, folk et gospel de l’époque dont il a fait les adaptations bilingues. Des mots et de la musique qui font voyager, rêver et réfléchir.

26 février

Love Letters | Christian Vézina et Maude Guérin

Pièce célèbre écrite par A. R. Gurney et jouée partout autour du monde. Mélissa et Andy se sont aimés dès le premier regard. Ils s’écriront de l’enfance jusqu’au grand âge, mais ne seront jamais « ensemble ». Ce sont des êtres que tout oppose, mais qui ont besoin l’un de l’autre et qui s’aiment profondément. Love Letters raconte une profonde, belle et singulière histoire d’amour.

26 mars

Le tour des Îles, chansons de Félix Leclerc | André Thériault

Interprète et musicien d’expérience, André Thériault offre une diversité d’extraits de grands chansonniers du Québec, dont l’incontournable Félix Leclerc. Ses chansons voyagent encore aujourd’hui portant en elles une sensibilité toujours aussi forte, toujours aussi pertinente.

Comicolundi | 19 h 30 | 12 $

Soirées d’humour. Restauration sur place ($)

21 janvier | 11 février | 11 mars | 8 avril

Animées par Silvi Tourigny, venez découvrir les nouvelles soirées Comicolundi. Trois humoristes se succèdent sur scène et accompagnent Silvi dans une soirée divertissante! Soyez les premiers à découvrir les humoristes de la relève ou à apprécier le talent d’humoristes établis. Un rendez-vous à ne pas manquer!

Panorama | 19 h 30 | 15 $

Spectacles intimistes pour un instant découverte. Restauration sur place ($).

17 janvier

Elliot Maginot

C’est sans prétention que le jeune auteur-compositeur-interprète navigue déjà avec assurance dans les sphères atmosphériques d’une pop onirique axée sur les harmonies vocales et les percussions dont les arrangements ne sont pas sans rappeler Phil Collins, War on Drugs ou encore Peter Gabriel.

21 février

Mon Doux Saigneur

Mon Doux Saigneur présente des pièces qui respirent et qui vibrent comme un début de révolution intérieure à l’abondance inspirée pour que l’instant surprenne et que l’on respire mieux à la fin.

21 mars

La Bronze

Alliage contrasté, l’auteure-compositrice-interprète Nadia Essadiqi, alias La Bronze fait vibrer par son charisme magnétique et sa pop-électro aux accents rock qui évoque un hymne à l’amour et à la liberté où planent douceur et fougue. Son timbre envoûtant dénude une poésie unique et poignante.

18 avril

Lou-Adriane Cassidy

À cheval entre la chanson d’auteur et la lignée folk alternative actuelle, Lou-Adriane Cassidy

se démarque par sa sobriété et sa justesse d’interprétation. L’auteure-compositrice-interprète propose un spectacle intime, mais vivant tout en nuances, en émotions et en subtilités.

Classique café | 11 h | 12 $

Concert de musique classique. Le prix inclut un breuvage et une viennoiserie.

3 février

Les entrailles de la montagne

Par Jean-François Bélanger

Nyckelharpa, tenorharpa, kontrabasharpa, guimbardes, guitare, violon d’Hardanger, violoncelle et percussions

Sur ses nyckelharpas, fascinantes vièles à clés suédoises, le compositeur et multi-instrumentiste présente son nouveau répertoire teinté d’influences baroques, scandinaves et world. Une invitation au recueillement autant qu’à la fête.

3 mars

GUITAROMANIE!

Par trio Folia

Guitares baroque, romantique et classique

Dans la première moitié du 19e siècle, la guitaromanie bat son plein dans les grandes capitales européennes. Le public des salons musicaux est friand d’œuvres pour guitare. Les musiciens font renaître la magie et la spontanéité du répertoire romantique grâce à la pratique de l’improvisation et de l’ornementation avec des guitares d’époque.

7 avril

Chopin jazz

Par Guillaume Martineau Trio

Piano, contrebasse et percussions

Le pianiste Guillaume Martineau met en relief la grande perméabilité de la frontière entre la musique classique et jazz. Les mélodies très connues du romantique Chopin se voient métamorphosées par des rythmes et des harmonies modernes ainsi que par des envolées musicales.

Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

450 449-8300

boucherville.ca/ccart

culture-patrimoine@boucherville.ca

Horaire de la réception

Lundi au vendredi : 9 h à 20 h

Samedi : 9 h à 16 h

Dimanche : 10 h à 16 h

Fermé : jours fériés

Billetterie en ligne

Procurez-vous vos billets et laissez-passer depuis le confort de la maison!

boucherville.ca/billetterie.

Info-billetterie : 450 449-8104

La programmation complète du Café centre d’art se retrouve dans le Carnet culturel hiver printemps 2019 ou au boucherville.ca/carnet.

Les prix indiqués dans ce communiqué incluent les taxes, lorsque celles-ci sont applicables

(Source : Ville de Boucherville)