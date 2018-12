Découvrez la programmation artistique hivernale du Café centre d’art à Boucherville!

La Ville de Boucherville est heureuse de présenter la programmation artistique de l’hiver du Café centre d’art. Lors de votre visite, échangez avec les artistes, participez aux cours et ateliers, assistez à une conférence, visitez la galerie d’art ou laissez-nous un dessin sur le vif lors de votre passage à l’espace détente. Bienvenue aux petits et grands!

Culture ta vie | 5 $

Série de conférences en lien avec les arts et la culture

24 janvier | 10 h

L’œuvre de lumière de Claude Monet

Par Maryse Chevrette

Dans le dernier quart du 19e siècle, l’œuvre de lumière de Claude Monet s’inscrit dans le renouveau de la peinture française. Il s’impose comme le chef de file de ce mouvement qu’on appellera l’impressionnisme et qui fera entrer l’art dans la modernité.

7 février | 19 h

L’aventure du jazz, les orchestres, des années folles à l’ère du swing

Par Daniel Hébert

Les années 20 et 30 ont vu apparaître bien des formations légendaires, de Louis Armstrong à Glenn Miller, en passant par Duke Ellington et Benny Goodman. Conférence ponctuée d’extraits musicaux, d’anecdotes et de références à l’histoire de cette période musicale.

28 février | 10 h

Du livre au film

Par Éric Perron

Présentation des défis liés à l’adaptation d’une œuvre littéraire au cinéma, à partir d’œuvres québécoises et ponctuée d’extraits vidéo. Apprenez-en plus sur la contextualisation de l’acquisition des droits, la réception critique des films, la transposition du scénario et la séquence du film.

7 mars | 19 h

Des hommes, des rois et des palais excentriques

Par Sylvie Coutu

Une incursion au cœur des projets architecturaux de grands rois du siècle romantique.

Du Portugal à l’Allemagne, découvrez des châteaux de contes de fées bâtis pour des rois visionnaires cherchant à vivre leur fantaisie.

28 mars | 10 h

Le musée d’Orsay, son architecture et ses chefs-d’œuvre

Par Nicole Gagné

Découvrez l’architecture et les collections prestigieuses du musée d’Orsay situé à Paris dans l’ancienne gare d’Orsay. Appréciez les œuvres des mouvements impressionniste et postimpressionniste de Monet, Renoir, Cézanne, Van Gogh et Gauguin.

11 avril | 19 h

Art public et art de la rue

Par Vincent Arseneau

Découvrez les enjeux qui émergent de l’art contrôlé et de l’art de la rue. Le conférencier illustre l’expression artistique qui se manifeste dans la rue tout en présentant l’art public de votre ville!

25 avril | 10 h

L’art russe, entre devoir et liberté

Par Sylvie Coutu

Les artistes russes du 20e siècle contribuent significativement à l’essor de l’art moderne par leur audace et leur pluridisciplinarité. Découvrez comment l’élan de créateurs comme Kandinsky et Chagall se heurtent à de puissants impératifs sociopolitiques.

Cercle chromatique

Laboratoires de création

9 h à 12 h | Gratuit | Places limitées

16 janvier | 20 février | 20 mars | 17 avril | 15 mai

Les artistes de toutes disciplines se rencontrent pour créer sous la supervision d’un spécialiste invité. Suivant cet atelier de perfectionnement, un défi de création est lancé à tous en vue d’un partage le mois suivant.

Sur réservation : 450 449-8300, poste 8340

Ce projet est subventionné par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l’entente de développement culturel.

Création pour tous!

Ateliers créatifs avec les artistes en exposition

13 h à 17 h | Entrée libre

8 mars | 13 h 30 à 15 h 30

Animée par l’artiste Laurence Belzile

9 avril | 19 h à 22 h

Animée par l’artiste Léa Moison

La Page Blanche

Ateliers d’art communautaire expérimentation artistique pour tous

Dès le 8 janvier | 19 h à 22 h| Entrée libre

Espace de création ouvert à tous ayant pour mission de faciliter l’accès à la pratique des arts et à du matériel afin de renforcer les liens entre les individus par la création et l’échange!

Venez créer, partager et découvrir tout le potentiel que la création peut offrir, et ce, sous diverses formes, tout en originalité et sans pression!

Spécial relâche scolaire

4 au 7 mars | 13 h à 16 h

La Page Blanche est accessible à tous pour un moment de création en famille.

La galerie du Café centre d’art

Située au cœur de l’établissement, la galerie du Café centre d’art présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art.

Expositions :

Jusqu’au 13 janvier

Intérieurs

Par Sophie Aubry

Exposition multidisciplinaire qui dévoile le potentiel narratif et le pouvoir d’évocation poétique des images. Abordant une réflexion sur la nature délicate des relations humaines et la transmission intergénérationnelle, l’artiste explore les thèmes de l’identité, de l’intime et du deuil.

17 janvier au 17 mars

Entre espaces et objets

Par Laurence Belzile

Exposition qui présente des œuvres abstraites issues du regard de l’artiste sur des éléments du réel, suite à une analyse perceptive du positionnement des éléments dans l’espace. Elle crée des compositions picturales assemblées de façon à offrir une vision différente.

Le vernissage aura lieu le 17 janvier à 17 h.

21 mars au 12 mai

25/09=1

Par Léa Moison

Exposition dont le point de départ est une composition musicale traduite sous des formes graphiques et sculpturales grâce à un système d’équivalence. Dans une volonté de rendre visible l’invisible et de capturer l’insaisissable, les œuvres sont une représentation tangible

de l’abstraction sonore.

Le vernissage aura lieu le 21 mars à 17 h.

