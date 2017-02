Décès de l’ancien maire de Sainte-Julie André Savaria

Crédit photo : Ville de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie a le regret d’annoncer le décès de M. André Savaria qui a notamment oeuvré à titre de maire de Sainte-Julie de 1975 à 1980. Il s’est éteint le 20 février 2017 à la Maison Victor-Gadbois à l’âge de 83 ans.

En politique municipale de 1972 à 1980

Julievillois de naissance, M. Savaria a été conseiller municipal de 1972 à 1975 puis maire de Sainte-Julie de 1975 à 1980. « On lui doit l’ouverture de nombreux parcs et terrains de jeux de même que l’implantation de la première bibliothèque municipale, sans oublier son importante participation à la construction de l’aréna », rappelle la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy. Il a aussi contribué à la mise en place du système d’approvisionnement en eau potable, à la création d’un fonds industriel et à l’implantation de l’Office municipal d’habitation, entre autres.

En 2015, la Ville a reconnu les nombreuses réalisations de M. Savaria en lui remettant une mention spéciale lors du gala des Grands Julievillois, un événement qui couronne les lauréats de l’Ordre du mérite municipal.

Drapeaux en berne à l’hôtel de ville

Afin de souligner son décès et de lui rendre hommage, les drapeaux ont été mis en berne à l’hôtel de ville jusqu’au 4 mars, date des funérailles. La Ville saluera également la mémoire de M. Savaria en publiant dans le journal local un texte rappelant ses principales réalisations.

« Au nom de tous les membres du conseil municipal, des employés de la Ville et de la population julievilloise, j’offre mes plus sincères condoléances à la famille de M. Savaria ainsi qu’à ses proches, ses amis et tous ceux et celles qui l’ont côtoyé. M. Savaria était très attaché à sa communauté et il s’est dévoué pour ses concitoyens. Nous lui en sommes très reconnaissants » indique la mairesse, Mme Suzanne Roy.

La famille recevra les condoléances le samedi 4 mars 2017 à compter de 10 h à l’église de Sainte-Julie. Les funérailles seront célébrées à 11 h.