Décès de Bernard Landry La MRC de Marguerite-D’Youville rend hommage à un grand Verchèrois

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec consternation que les membres du conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville ont appris le décès de monsieur Bernard Landry, ex-premier ministre du Québec et grand Verchèrois.

« M. Landry a toujours été pour nous une source d’inspiration en matières de développement économique, d’intégrité et de gouvernance au cours des années où il a été en politique et, par la suite, à titre d’intervenant régulier lors des diverses activités de concertation et de réseautage organisées par la MRC », a souligné Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC qui a rendu hommage à ce grand bâtisseur du Québec moderne.

Pour celle qui le connaissait depuis plusieurs années, en plus d’être un grand politicien, M. Landry était un homme affable, toujours disponible, doté d’une très grande culture, avec qui l’on pouvait échanger sur les grands enjeux de notre territoire et même de la planète entière.

Malgré son statut d’ancien premier ministre, M. Landry demeurait une personne accessible. Pendant plusieurs années, les citoyens de Verchères pouvaient le saluer alors qu’il marchait régulièrement aux abords du fleuve Saint-Laurent. Il ne refusait jamais d’échanger avec ses concitoyens.

« Monsieur Landry fait partie de cette génération d’hommes et de femmes politiques qui ont été pour moi des modèles. Son départ nous lance le grand défi d’être digne de l’héritage qu’il nous laisse et de poursuivre dans la voie qu’il a tracé pour nous, soit celle du bien commun, de l’intégrité et de la passion envers qui nous sommes », de conclure Mme Roy.