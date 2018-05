Depuis les débuts du Tournoi de golf-bénéfice de Sainte-Julie: près de 600 000 $ remis aux organismes

La 37e édition du tournoi de golf-bénéfice de la mairesse de Sainte-Julie se tenait le 22 mai dernier au Club La Vallée du Richelieu et près de 140 participants issus du milieu des affaires, des élus et des citoyens y prenaient part.

L’événement n’est pas qu’une activité de détente et de réseautage, car les bénéfices sont remis aux organismes communautaires, sociaux et sportifs de la municipalité, offrant ainsi des retombées appréciées pour toute la communauté.

C’est ainsi qu’en 37 ans, près de 600 000 $ ont été redistribués dans la collectivité grâce à ce tournoi de golf. L’an dernier, 32 750 $ avaient été remis à 38 organismes œuvrant sur le territoire de Sainte-Julie. Les organisateurs de cette 37e édition espèrent atteindre encore une fois une somme d’environ 30 000 $, bien que le chiffre précis ne soit pas encore connu au moment d’écrire ces lignes.

Rappelons qu’une deuxième activité au profit des organismes est organisée par la Municipalité, soit la course Jog ma ville, qui se déroulera en octobre prochain.

En terminant, soulignons que la pluie s’est également invitée lors du tournoi, mais, heureusement, elle n’a pris qu’un billet pour un neuf trous et elle est arrivée au milieu de la journée!