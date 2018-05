Début des travaux de réfection de la rue Nobel dès le 14 mai à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de Sainte-Julie informe les citoyens qu’elle entreprendra dès le 14 mai des travaux de réfection de la rue Nobel, entre la rue Raymond-Blais et le chemin du Fer-à-Cheval. Ce chantier s’échelonnera jusqu’à la mi-juillet et occasionnera certaines entraves routières, bien que la circulation sera maintenue la plupart du temps, ou plus rarement, déviée sur des voies de contournement bien identifiées.

Les travaux consistent principalement en des opérations de planage et d’asphaltage sur cette chaussée très usée en raison du fort achalandage et des nombreux passages de véhicules lourds. Ils se dérouleront en six grandes étapes.

Travaux préparatoires

À compter du 14 mai, l’entrepreneur procédera au gainage des conduites d’eau localisées dans la zone de chantier pour en améliorer l’état et pour les préserver durant les travaux. Cette étape, qui durera deux semaines, entraînera la fermeture d’une voie sur la rue Nobel (pour aller tout droit) ainsi que la fermeture de la bretelle permettant de tourner à droite sur le chemin du Fer-à-Cheval, de même que la fermeture de l’intersection des rues Nobel et Debré. L’accès à la borne de recharge électrique rapide localisée au 1903, chemin du Fer-à-Cheval sera aussi fermé du 14 au 17 mai.

Phase 1

Le ou vers le 22 mai, les travaux nécessiteront la fermeture du tronçon localisé entre la sortie 102 et le restaurant Normandin. Dans la sortie, les automobilistes en provenance de l’A-20 ouest auront donc l’obligation de tourner à gauche. Quant aux véhicules circulant sur la rue Nobel vers Boucherville, ils devront emprunter les rues Léonard-De Vinci puis Blaise-Pascal. L’accès à l’A-20 est s’effectuera normalement. Cette phase durera quatre semaines.

Phase 2

Le ou vers le 6 juin, les travaux se déplaceront sur le tronçon localisé entre la rue Raymond-Blais et le chemin du Fer-à-Cheval, du côté des restaurants. La circulation sera maintenue dans les deux directions grâce à l’aménagement d’une voie à contresens. Les automobilistes circulant sur le chemin du Fer-à-Cheval en provenance de Saint-Bruno seront pour leur part invités à se diriger vers la sortie suivante (105) pour accéder à l’A-20 est. Cette phase durera trois semaines.

Phase 3

Le ou vers le 14 juin, les travaux se déplaceront de l’autre côté du même tronçon, soit du côté de l’autoroute. La bretelle de sortie permettra alors le virage dans les deux directions, mais il ne sera plus possible d’accéder à l’entrée de l’A-20 est par ce tronçon. Il sera alors nécessaire d’effectuer un détour pour accéder à la sortie suivante (105). Durant cette phase, les automobilistes circulant sur le chemin du Fer-à-Cheval en provenance du viaduc ne pourront pas tourner à droite sur la rue Nobel et les automobilistes circulant sur le chemin du Fer-à-Cheval en provenance de Saint-Bruno devront se diriger vers la sortie suivante (105) pour accéder à l’A-20 est. Cette phase durera trois semaines.

Phases 4 et 5

Le ou vers le 7 juillet, des travaux de nuit seront effectués sur le chemin du Fer-à-Cheval, à l’intersection de la rue Nobel. Ces travaux s’effectueront sur un côté à la fois, à raison de deux nuits chacun, et la circulation sera maintenue dans les deux sens.

Parachèvement du chantier sur la rue Nobel entre Fer-à-Cheval et Lavoisier

Lorsque le chantier sera terminé, soit vers la mi-juillet, les travaux se déplaceront sur le tronçon de la rue Nobel localisé de l’autre côté du chemin du Fer-à-Cheval. Ces travaux consisteront en l’application d’une deuxième couche d’asphalte pour parachever le chantier amorcé en 2017. Cette étape nécessitera la fermeture complète de la rue Nobel entre le chemin du Fer-à-Cheval et la deuxième entrée de la rue Lavoisier, et ce, durant une semaine.

La Ville de Sainte-Julie met tout en oeuvre pour réduire les inconvénients engendrés par cette situation et rappelle aux citoyens l’importance d’encourager les commerçants localisés dans les zones de chantier. Différents panneaux de signalisation indiqueront clairement aux automobilistes la localisation des entraves et les détours à suivre. Pour visualiser les entraves associées à chacune des phases, il suffit de consulter la section Info-Travaux sur le site Internet de la Ville.