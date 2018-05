Début des travaux de reconstruction du boulevard Lionel-Boulet à Varennes

Le boulevard Lionel-Boulet à Varennes est en constante transformation depuis des années et ce sera encore plus évident au cours des prochaines semaines alors que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports entreprendra des travaux de reconstruction de la route 229 (boulevard Lionel-Boulet), ce qui entraînera la fermeture de soir et de nuit d’une voie de circulation à compter du 22 mai.

Au cours des travaux, la circulation s’effectuera en alternance sur le boulevard Lionel-Boulet, de l’autoroute 30 (autoroute de l’Acier) jusqu’à 150 mètres au sud du chemin de l’Énergie, alors que des signaleurs seront sur place pour aider la gestion du traffic.

Les piétons et cyclistes pourront circuler sur la voie ouverte. L’accès aux rues, propriétés privées et commerces sera maintenu en tout temps. La limite de vitesse sera abaissée à 50 km/h dans la zone de chantier et aucun détour ne sera requis. Ces travaux sont prévus jusqu’à la fin juin.

La fermeture de voies sera permise, en semaine, du lundi au jeudi, de 20 h au lendemain à 6 h, et du vendredi de 20 h au lendemain à 8 h. La fin de semaine, il y aura fermeture des voies du samedi à 20 h au lendemain à 8 h et du dimanche à 18 h au lendemain à 6 h.

Il est à noter qu’en cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, le début des travaux pourrait être reporté.