Début des travaux de réaménagement du parc du Pré-Vert à Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal est fier d’annoncer le début des travaux de la phase 1 du réaménagement du parc du Pré-Vert.

Le parc du Pré-Vert est qualifié de « parc destination » étant situé au cœur de la ville et desservant toute la population. Plusieurs plateaux permettent aux associations sportives et aux citoyens de s’entraîner dans un environnement des plus prisés de la région. C’est aussi le point de rendez-vous familial par excellence, été comme hiver, pour prendre part à différentes activités récréatives.

Cette phase des travaux consiste à l’aménagement des aires de jeux pour enfants, des plateaux sportifs et récréatifs de basketball, de volley-ball et de ping-pong. Parmi les nouveautés, dans la zone 2-5 ans, une toute nouvelle balançoire parent/enfant qui permettra aux parents de profiter aussi des installations avec leurs tout-petits.

« Nous avons très hâte d’inviter les familles à venir s’amuser dans les aires de jeux et nous sommes convaincus que les jeunes de 5 à 12 ans seront impressionnés lorsqu’ils découvriront le module qui leur est destiné », affirme le maire Martin Damphousse. Les travaux de la phase 1 devraient être terminés pour le 15 septembre.