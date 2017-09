Début d’une nouvelle ligue de hockey juvénile scolaire avec contact

Les premiers matchs permettant la mise en échec avec restriction chez les joueurs des équipes de la nouvelle ligue de hockey scolaire juvénile, division 2, seront disputés dès le 18 septembre.

Dix-sept institutions scolaires au Québec ont embarqué dans le projet pilote annoncé le printemps dernier par Hockey Québec et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Dans la division de la Montérégie, on retrouve l’école secondaire De Mortagne, à Boucherville, le Collège Français, à Longueuil, l’école secondaire Magdeleine, à La Prairie, l’école Louis-Philippe Paré, à Châteauguay et l’école des Patriotes, à Beauharnois.

La mise en échec restrictive, maintenant désignée comme étant une mise en échec progressive, sera encadrée. Les entraîneurs devront avoir suivi une formation spécifique et le projet est sous la supervision du professeur Dave Ellemberg, docteur en neuropsychologie et spécialiste des commotions cérébrales à l’Université de Montréal.

« Nous désirons servir au développement de la division 2 par une mise en échec avec restriction, tout en assurant la sécurité des étudiants-athlètes du réseau », a affirmé au cours d’une entrevue téléphonique, le président-directeur général du Réseau sport étudiant du Québec (RSEQ), Gustave Roel.

« À la fin de la saison, nous prendrons une décision à savoir si nous maintenons la mise en échec avec restriction dans la ligue, si nous apportons des modifications, ou si nous prolongeons d’une autre année le projet pilote », a mentionné M. Roel

Qu’est-ce qu’une mise en échec progressive?

Il s’agit d’une étape additionnelle entre l’utilisation du contact physique et la mise en échec corporelle. Le joueur doit d’abord jouer la rondelle dans les situations de face à face et derrière la ligne de but. Dans de telles situations, il doit toujours effectuer une action du bâton en vue de faire perdre la rondelle à son adversaire ou la récupérer.

La mise en échec progressive vise à limiter les mises en échec violentes en situation de face à face; protéger davantage le porteur de la rondelle derrière le but. Mettre l’accent sur la récupération de la rondelle comme objectif premier de la mise en échec.