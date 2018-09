Début de saison de chasse à la sauvagine prometteur

Même s’il y avait un peu moins de chasseurs dans le secteur des Îles-de-Boucherville lors de l’ouverture de la saison de chasse à la sauvagine, le samedi 22 septembre dernier, les premiers résultats laissent présager une bonne saison.

Chassant dans les Grandes battures Tailhandier, Maxime Laramée, son père François, son ami Pascal Bouthillier ainsi que le Bouchervillois bien connu, Jacques Chagnon, ont réalisé un premier tableau intéressant, soit cinq canards, une sarcelle à aile verte ainsi qu’une bernache du Canada.

Si la récolte a été somme toute bonne, le groupe de chasseurs de Boucherville a, encore une fois, dû vivre une situation trop souvent rencontrée lors de cette période de chasse. En effet, un autre groupe de chasseurs s’était installé, durant la nuit, à environ quinze mètres de leur site. Conscient du code d’éthique et de la tradition, Maxime avait bien balisé le site depuis deux mois en y installant des affiches bien visibles où étaient inscrites les initiales et l’année. Ces chasseurs itinérants s’étaient d’ailleurs installés à environ dix mètres de l’une des affiches, c’est pourquoi, après quelques gros mots, ils ont dû remballer leurs appelants et matériel pour s’établir beaucoup plus loin. C’est un manque de respect de territoire qui ne devrait plus avoir à se vivre en 2018, selon les chasseurs.

D’autres groupes de chasseurs ont aussi connu de beaux résultats en chassant dans le secteur des îles, dont l’ancien épicier du Vieux-Boucherville, Normand Provost et ses fils qui ont ramené trente-six canards à six chasseurs le matin même de l’ouverture. Et ils ont réussi un tableau presque similaire lors de la chasse de fin de journée. La saison de chasse aux migrateurs se poursuit jusqu’à la fin du mois de décembre dans la région.