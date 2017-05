De solennelles commémorations en souvenir du 300e anniversaire du décès de Pierre Boucher

Le 300e anniversaire du décès de Pierre Boucher aura été l’un des temps forts des festivités de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville. Deux activités principales ont permis à la communauté bouchervilloise de commémorer cet événement. Dans un premier temps, la paroisse Sainte-Famille a organisé la messe des fondateurs, une cérémonie religieuse hors de l’ordinaire de deux heures avec la présence de plusieurs évêques, de chanteuses issues de deux nations amérindiennes, d’une délégation de 83 pèlerins de la région de Mortagne-au-Perche et de bénévoles costumés comme à l’époque de la colonie qui symbolisaient les enfants du couple Jeanne-Crevier et Pierre Boucher.

L’organiste titulaire de la paroisse, Denis Alain Dion, avait composé une messe expressément pour l’occasion. Il était accompagné de sept musiciens et d’un choeur. La musique résonnait dans l’enceinte de l’église, créant une émotion qui portait au recueillement. Un quatuor de chanteuses des nations huronne et abénaquise a aussi offert quelques prestations dignes de mention à l’avant de l’église qui était remplie à pleine capacité. D’autres personnes étaient rassemblées dans la salle paroissiale où était installé un écran qui diffusait la messe en simultané. Au total, entre 600 et 700 personnes étaient présentes dans les deux endroits.

«La présence de plusieurs évêques avait un lien avec l’histoire de Boucherville et le parcours de vie de Pierre Boucher», a expliqué Jacques Castonguay de la paroisse Sainte-Famille, coordonnateur de cette messe commémorative. L’un d’eux représentait le diocèse de Séez, du département de l’Orne, région d’origine de Pierre Boucher, les autres provenaient de Québec, Trois-Rivières, Montréal et Saint-Jean-Longueuil. La cérémonie, présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, a donné lieu au dévoilement d’un tableau représentant François Montmorency de Laval, premier évêque établi en Amérique du Nord, fondateur spirituel de la paroisse Sainte-Famille. Cette toile est désormais exposée en permanence à l’intérieur de l’église.

Banquet

Un banquet rassemblant 400 personnes s’est tenu au centre multifonctionnel en après-midi. De nombreux dignitaires y étaient présents dont le Lieutenant-gouverneur du Québec, l’Honorable Michel Doyon. Celui-ci a dressé le portrait de Pierre Boucher, de son rôle dans la colonie, de l’établissement de sa seigneurie et de sa famille. Bref, il a fait un survol de la vie du fondateur de Pierre Boucher et de son entourage.

Le musicien Marc Angers a diverti l’assistance durant le repas. Un autre violoniste, Justin Lamy, a aussi offert une courte prestation sur un Stradivarius datant de 1667, année de fondation de Boucherville. L’animation de ce banquet a été confiée à Raymond Desmarteau.