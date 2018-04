De nouvelles salles d’audience à Longueuil pour accélérer les délais judiciaires

La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Stéphanie Vallée, a annoncé l’ouverture d’un point de service de justice temporaire au 25, boulevard La Fayette, à Longueuil.

Cette mesure, qui ajoute trois salles d’audience dans le district judiciaire de Longueuil, vise à y réduire les délais de justice par la répartition des causes entre le palais de justice et le nouveau point de service de justice, dans le contexte de la hausse de l’activité judiciaire dans le district de Longueuil. L’aménagement de ce point de service de justice représente un investissement de près de 655 000 $.

Des causes en matière civile, pénale et familiale, déposées et assignées au palais de justice de Longueuil, seront entendues à cet endroit. Ceci contribuera, d’une part, à favoriser l’accès à la justice pour la population de la Montérégie et, d’autre part, à rendre disponibles les salles d’audience du palais de justice pour les procès criminels.

Pour savoir à quel établissement se présenter, les citoyens sont invités à consulter leur avis de convocation.

(Source : Gouvernement du Québec)