De nouvelles responsabilités pour les conseillères et conseillers à Varennes

Lors de la séance publique tenue à la Maison Saint-Louis le lundi 4 décembre dernier, le conseil a fait connaître les changements apportés aux différents comités de la Ville. La conseillère Lyne Beaulieu a rappelé que ces transferts de responsabilités apportent souvent une nouvelle façon de voir les choses qui peut s’avérer bénéfique pour les citoyens.

À ce sujet, Mme Beaulieu a laissé la présidence du Comité de la sécurité publique à sa consœur Brigitte Collin afin de s’occuper notamment des finances et de l’Office municipal d’habitation (OHM) régional. Si Lyne Beaulieu avait la responsabilité de la sécurité publique depuis des années, il en va de même pour Gaétan Marcil en ce qui a trait à la famille et ce dernier a transmis le flambeau de ce comité au nouveau venu, Benoit Duval, qui a lui-même quatre enfants. Celui-ci siègera également sur les comités de développement durable, de démolition et celui des infrastructures.

Voici donc les nouvelles responsabilités qui échoient aux différents conseillers et conseillères à la Ville de Varennes.

Conseillers municipaux

District numéro 1 – La Guillaudière

Marc-André Savaria est délégué à:

• Comité consultatif d’urbanisme

• Comité de démolition

• Comité infrastructures

• Régie intermunicipale de l’eau potable

District numéro 2 – La Sitière

Lyne Beaulieu est déléguée à:

• Comité de retraite

• Comité des finances

• Comité Office municipal d’habitation (OMH) régional

• Municipalité régionale de comté (MRC) Marguerite-D’Youville (substitut)

• Régie intermunicipale de l’eau potable (substitut)

• Célébrante désignée

District numéro 3 – Langloiserie

Mélanie Simoneau est déléguée à :

• Comité de la Fête nationale

• Conseil d’administration des Dynamix

District numéro 4 – Notre-Dame

Denis Le Blanc est délégué à :

• Comité de démolition

• Comité de développement durable

• Comité de services aux citoyens

• Comité des finances

• Comité culturel, du patrimoine et de toponymie

• Régie intermunicipale de l’eau potable (substitut)

District numéro 5 – Petite Prairie

Benoit Duval est délégué à :

• Comité famille

• Comité de développement durable

• Comité de démolition

• Comité infrastructures

District numéro 6 – Les Seigneuries

Natalie Parent est déléguée à :

• Comité de la mise à jour de la politique de reconnaissance des organismes

• Régie intermunicipale du Centre multisports (substitut)

• Comité consultatif d’urbanisme

• Comité de développement durable

District numéro 7 – Saint-Charles

Gaétan Marcil est délégué à :

• Comité de la mise à jour de la politique de reconnaissance des organismes

• Comité de services aux citoyens

• Comité des finances

• Comité culturel, du patrimoine et de toponymie

• Régie intermunicipale du Centre multisports

• Table des ressources à la communauté

• Carrefour action municipale et famille

District numéro 8 – De Martigny

Brigitte Collin est déléguée à :

• Comité de suivi du plan d’action à l’égard des personnes handicapées

• Comité de services aux citoyens

• Comité infrastructures

• Comité de sécurité publique

• Régie intermunicipale de l’eau potable

• Régie intermunicipale de police RSL (substitut)

• Célébrante désignée