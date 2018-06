De nouvelles places en CHSLD, à Boucherville

De nouvelles places en centre d’hébergement et de soins de longue durée pour les personnes âgées en perte d’autonomie ont récemment été ouvertes à Boucherville.

Le Havre de la Providence, situé rue Des Seigneurs, est devenu le Centre d’hébergement Des Seigneurs. Cet établissement est une nouvelle installation temporaire du CISSS de la Montérégie-Est. 25 lits ont été ajoutés, à savoir 15 lits pour de l’hébergement longue durée et 10 pour une clientèle en évaluation afin de déterminer le lieu d’hébergement adapté à leurs besoins, soit une ressource intermédiaire, en CHSLD ou un retour à domicile.

L’ouverture du CHSLD Des Seigneurs visait à libérer les lits de courte durée à l’Hôpital Pierre-Boucher occupés par la clientèle en fin de soins actifs (qui ne nécessitent plus les plateaux techniques de l’hôpital).

L’entente prendra fin le 31 mars 2019.

Rappelons que l’immeuble, connu sous le nom de Havre de la Providence, et qui appartient à une congrégation de religieuses du même nom, avait reçu un mandat de cinq ans avec le CISSS. Il servait de centre de réadaptation et de transit pour les patients de l’Hôpital Pierre-Boucher. Le mandat a pris fin le 2 juillet 2017, et la plupart des patients ont été relocalisés, dont au troisième étage de la Résidence Soleil de Boucherville avec qui le CISSS a conclu une entente.

Les liens entre le Centre d’hébergement Des Seigneurs et le Centre d’hébergement Jeanne-Crevier, à Boucherville, ne sont qu’administratifs.